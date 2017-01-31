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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

در جریان معاملات بازار آزاد؛

افزایش ۱۳ هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید/دلار ۳۸۱۹تومان شد

افزایش ۱۳ هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید/دلار ۳۸۱۹تومان شد

در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار سرمایه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان، نیم سکه ۶۱۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۱۰ هزار تومان است.

همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۰ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۴۹۴ تومان است.

قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۱۹ تومان، یورو ۴۱۷۰ تومان، پوند ۴۸۴۴ تومان، درهم امارات ۱۰۷۱ تومان و لیر ترکیه ۱۰۳۵ تومان است.

کد مطلب 3893286

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