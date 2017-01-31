به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی پیش از ظهر امروز در مراسم ویژه آغاز دهه فجر در دبیرستان امام حسین (ع) اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما انقلابی با شعار «نه شرقی، نه غربی»، جمهوری اسلامی بود و ما همچنان بر این آرمان مقدس پا برجا هستیم.
وی عنوان کرد: امروز نیز نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان یزد در واقع نواختن زنگ استکبارستیزی، آزادیخواهی، استقلال طلبی و ظلم ستیزی است.
میرمحمدی عنوان کرد: امروز سالگرد بازگشت امام خمینی (ره) پس از ۱۵ سال تبعید و دوری از وطن است و برنامههای امروز یادآور حضور پرشور و مشارکت مردم در استقبال از امام خمینی (ره) و به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی است.
استاندار یزد تاکید کرد: آنچه ملت ایران را به پیروزی در برابر ظالمان و ستمگران رساند، همبستگی و اتحاد بود و همین ویژگیها سبب شد تا رژیم ۲۵۰۰ ساله ستمشاهی سرنگون شود و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر بنشیند.
وی عنوان کرد: مردم ما در تمام مناطق شهری و روستایی به میدان آمدند تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و امروز نیز برای تداوم انقلاب همواره در صحنه بوده و تا پای جان برای حمایت از نظام و انقلاب ایستادهاند و نمونه های این ایثارگریها را در برهه های مختلف دیده ایم.
به گزارش مهر، در مراسم امروز زنگ انقلاب در دبیرستان امام حسین (ع) یزد نواخته شد و ضمن اجرای سرودهای انقلابی، جشنهای شاد در مدارس سراسر استان یزد برگزار شد.
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