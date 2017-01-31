به دنبال پی بردن به جزئیات آزمایش موشکی ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز در اظهاراتی اعلام کرد که این سازمان به دنبال پی بردن به جزئیات آزمایش موشکی ایران است.

دبیرکل ناتو در این خصوص افزود که این سازمان به دنبال پی بردن به ماهیت و جزئیات آزمایش موشکی روز یکشنبه در ایران است و لذا اکنون نمی تواند به صورت دقیقی درباره آن به ارائه توضیحات بپردازد.

دبیر کل ناتو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «رومن رادوف» رئیس‌جمهور بلغارستان در مقر این سازمان در بروکسل ادامه داد: ناتو به دنبال تقویت سیستم دفاع موشکی بالستیک خود است؛ چرا که شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال توسعه انواع مختلفی از موشک‌ های بالستیک هستند و پیوسته در حال قوی‌ تر کردن سیستم‌ های خود می‌ باشند.

گفتنی است یکشنبه گذشته رسانه های خارجی اعلام کردند که ایران یک موشک بالستیک میان بُرد را در نزدیکی شهر سمنان واقع در ۲۲۵ کیلومتری تهران، مورد آزمایش قرار داده است.

مطابق با قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، تحریم های سازمان ملل علیه ایران در راستای عمل به توافق هسته ای (برجام) لغو شود، حال آنکه کشورهای غربی با طرح ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر و آزمایش های موشکی، در صدد کارشکنی هستند.