تعویض ۱۹ هزار کنتور گاز در لرستان/۱۷ هزار مشترک جدید اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی در بیست و نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه مقرر شده که تا خرداد ۹۶ حدود ۳۰ هزار مشترک جدید گاز پذیرش داشته باشیم، اظهار داشت: تا پایان دی ماه امسال ۱۷ هزار مشترک جدید را پذیرش داشته ایم.

وی با بیان اینکه در این راستا ۳۲ درصد از تعهدات خود جلوتر هستیم، تصریح کرد: همچنین برنامه دیگر در دستور کار کاهش هدررفت گاز در استان است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به تعویض ۱۹ هزار کنتور گاز در استان در راستای کاهش هدررفت گاز افزود: همچنین ۲۰ هزار کنتور غیر مجاز در استان پلمب شده است.

شمس خرم آبادی با بیان اینکه امسال ۲۵ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار شده اند، عنوان کرد: به صورت میانگین هر دو روز یک روستا در استان از نعمت گاز بهره مند شده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه های اقتصاد مقاومتی باید تعداد روستاهای بهره مند از گاز استان به ۱۰۰۰ مورد برسد، یادآور شد: همچنین گازرسانی به شهرک سنگ و شهرک صنعتی شماره سه خرم آباد از دیگر برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان است.