تقویت زیرساخت های روستایی برای جلوگیری از مهاجرت اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از ۴۶ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان صومعه سرا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: استفاده از پتانسیل و ظرفیت های حوزه روستایی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت تقویت زیرساخت ها و فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر است، افزود: خوشبختانه روستاهای استان گیلان به ویژه شهرستان صومعه سرا دارای پتانسیل های بسیار خوبی در حوزه های مختلف است.

استاندار گیلان پرورش توتون و ابریشم، صنوبر و وجود بیشترین مرغداری و دامداریدر صومعه سرا را از فرصت های خوب در سطح شهرستان عنوان و خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب، تعامل و همکاری همه مسئولان، با استفاده از این فرصت ها زمینه رشد و توسعه شهرستان و به دنبال آن استان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به بهره برداری از سه کارخانه سلولزی در شهرک صنعتی رشت تا پایان سال جاری، تصریح کرد: پرورش صنوبر برای تأمین مواد اولیه این کارخانجات بسیار مهم بوده و با توجه به جایگاه اول صومعه سرا در زمینه پرورش صنوبر می توان با افزایش سطح زیرکشت مواد اولیه را در داخل تولید کرد.

به گفته این مسئول به هر میزان صنوبر کشت شود در صنایع سلولزی استان قابلیت استفاده دارد چیزی که امروز متاسفانه به دلیل نبود منابع کافی وارد می شود.

وی در ادامه به برخی اقدامات انجام شده طی سه سال گذشته در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، آسفالت راه روستایی، گاز، برق و... در استان گیلان اشاره کرد و یادآورشد: جلوگیری از ورود برنج در هنگام تولید، توزیع و فروش این محصول و در نظر گرفتن تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات برنج از اقدامات خوب دولت برای کمک به کشاورزان برای تولید برنج بود.

نجفی با بیان اینکه توجه به شرکت های دانش بنیان و فناوری های روز در حوزه های مختلف در سطح استان گیلان در اولویت قرار گرفته است، گفت: سهم استان گیلان از شرکت های دانش بنیان ۵۰ شرکت بود که در تلاش هستیم تا آن را به سقف ۱۰۰ شرکت برسانیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار با توجه به سیاست های دولت، افزود:طی روز گذشته در شهرستان سیاهکل که برای اجرای گازرسانی به عنوان منطقه صعب العبور و سخت شناخته می شود بیش از ۲۴ طرح گازرسانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار گیلان یکی از خواسته ها به حق مردم به ویژه در حوزه شهری را برخورداری از نعمت گاز طبیعی عنوان و خاطرنشان کرد: در سال گذشته کل شهرهای استان گیلان به عنوان شهرهای سبز در حوزه گازرسانی معرفی شدند و امروز نیز هفت شهرستان استان به این عنوان دست یافتند و در تلاش هستیم که تاپایان کار دولت فعلی نیز تمامی روستاهای فاقد گاز گیلان را گازدار کرده تا استان به عنوان استان سبز معرفی شود.

لازم به ذکر است صبح امروز با حضور محمدعلی نجفی استاندار گیلان ۴۶ پروزه عمرانی و خدماتی در حوزه بهسازی و آسفالت راه روستایی و طرح هادی با مجموع اعتبار ۲۲۸ میلیاردو ۷۱۴ میلیون ریال به بهره برداری رسید.