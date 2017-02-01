کیانوش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط پیکان پیش از بازی با سپاهان در هفته بیستم لیگ برتر، گفت: تمرینات خوبی را انجام داده ایم و آماده دیدار برابر سپاهان هستیم. ما در هفته های گذشته بازی های خوبی به نمایش گذاشتیم اما در نتیجه گیری ضعیف بودیم و مقابل استقلال و تراکتور شکست خوردیم.

مربی پیکان خاطرنشان کرد: مقابل استقلال ۱۰ نفره شدیم ولی توانستیم دو گل به این تیم بزنیم. مقابل تراکتورسازی هم بازی قابل قبولی ارائه دادیم اما با بدشانسی نتیجه را واگذار کردیم.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا بتوانیم در بازی های آینده عملکرد بهتری داشته باشیم و همراه با بازی خوبی که انجام می دهیم، نتیجه لازم را هم به دست بیاوریم.

رحمتی در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان هم تلاش خود را انجام می دهند تا بتوانند بازی های بهتری از خود ارائه داده و نتیجه های قابل قبولی کسب کنند اما در برخی مواقع هم بدشانس هستیم و توپ‌هایمان به گل تبدیل نمی شود.

وی در خصوص تیم سپاهان اصفهان نیز گفت: حریف فردای ما سپاهانی است که یکی از تیم های بزرگ فوتبال ایران است و همیشه جایگاه خاصی در لیگ داشته است. بازی سختی پیش رو داریم و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک بازی منطقی، سه امتیاز این بازی را به دست بیاوریم.

مربی پیکان در پایان در خصوص «گادوین منشا» مهاجم خارجی این تیم هم گفت: این بازیکن با ما قرارداد دارد و تا پایان فصل در پیکان می ماند اما متاسفانه چند تیم، چند هفته اخیر تمرکز او را بهم ریخته اند و اجازه نداده اند بازی همیشگی اش را برای ما انجام دهد.