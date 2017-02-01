۵ پروژه خدماتی و بهداشتی در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور علی فتح اللهی فرماندار صومعه سرا و جمعی از مسئولان عصر چهارشنبه پنج پروژه خدماتی و بهداشتی در روستاهای شهرستان به بهره برداری رسید.

این پروژه ها در حوزه گازرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و اورژانس روستایی بود که در روستاهای تنیان و پایین بلگور شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.

بهره برداری از دو خانه بهداشت و یک اورژانس روستایی در منطقه تنیان شهرستان صومعه سرا با اعتبار چهار هزار میلیون ریال با اشتغال زایی مستقیم و موقت برای ۲۰ نفر و همچنین دو پروژه گازرسانی روستایی در پایین بلگور با اعتبار ۱۰ هزار و ۸۷۶ میلیون ریال از جمله این پروژه ها هستند.

همچنین امروز دو نمایشگاه نیز با موضوع اقتصاد مقاومتی و نمایش دستاوردهای هنرمندان صنایع دستی شهرستان صومعه سرا با حضور مسئولان در شهر گوراب زرمیخ و گالری عباسیه کهن مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا افتتاح شد.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با هدف توانمندی های روستاهای شهرستان صومعه سرا و در خصوص مشاغل خانگی اعم از محصولات غذایی، صنایع دستی و تبدیلی و محصولات کشاورزی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه برگزار شد لازم به ذکر است که حدود پنج میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی پرداخت شده است.

امروز همچنین هنرمندان صنایع دستی شهرستان صومعه سرا در رشته های چرم دوزی، ویترای، بافندگی، قلاب بافی و رشتی دوزی دستاوردهای خود را به نمایش علاقه مندان گذاشتند.

این نمایشگاه ها با هدف حمایت از هنرمندان صنایع دستی و به همت نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته بانوان و امور خانواده و ارشاد شهرستان صومعه سرا به مناسبت ایام الله دهه فجر برپا شده است.