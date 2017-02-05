۵ پروژه مهم عمرانی در منطقه چهارم دریایی سپاه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و به میمنت و مبارکی این ایام خجسته، آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات عمرانی ۵ پروژه مهم در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. در این آیین که فرماندهی و مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه و تعدادی از مدیران و مسئولان شرکت داشتند، کلنگ احداث پروژه بزرگ آب رسانی نایبند، سوله شناوری، تعمیرات و نگهداری، سالن ورزشی، میدان تیر و همچنین سقاخانه برزمین زده شد.

در طرح شبکه آب رسانی نایبند، مسیری نزدیک به ۹ کیلومتر با بهره گیری از آخرین دستاوردهای کیفی و فنی و بر اساس آخرین استانداردها، لوله گذاری خواهد شد و این مسیر به شیرهای هواگیری و فشارشکن مجهز خواهد بود.

سوله جدید شناوری و سالن تعمیرات و نگهداری منطقه نیز از جمله طرح هایی بود که کلنگ احداث آن بر زمین زده شد. این پروژه در مساحتی بیش از ۴۵۰۰ متر مربع با سازه فلزی و مجهز به سیستم های ایمنی ساخته می شود که با ساخت و راه اندازی آن، تسهیلات مناسب تری را برای واحدهای شناوری ستاد منطقه چهارم ثارالله در نگهداری و تعمیرات شناوری فراهم خواهد ساخت.

از دیگر طرح هایی که کلنگ احداث آن توسط فرماندهی و مسئول نمایندگی منطقه زده شد، سالن ورزشی چند منظوره شهدای گمنام بود که این طرح نیز در مساحتی نزدیک به ۱۵۰۰ متر مربع در ارتفاع ۸ متر و مجهز به سکوی تماشاگران، کفپوش ورزشی، رختکن، اتاق اداری، انبار و نگهبانی و همچنین سرویس های بهداشتی ساخته خواهد شد.

میدان تیر منطقه از دیگر طرح هایی بود که همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، عملیات عمرانی آن آغاز گردید. این میدان در مساحتی بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع و مطابق آخرین نقشه های ابلاغی ستاد کل سپاه و مجهز به اتاق فرماندهی، سکوی آتش، سیبل شبانه و روزانه، انبار، پارکینگ و راه های مناسب دسترسی خواهد بود.

پروژه دیگری که کنگ احداث آن بر زمین زده شد، سقاخانه مسجد امام حسین علیه السلام ستاد منطقه است که با بهره گیری از معماری اسلامی و مجهز به سازه بتنی، آبسردکن و هشت شیر آب ساخته خواهد شد.

گفتنی است اعتبارات اجرای این پروژه ها به اهتمام و تلاش فرماندهی منطقه جذب و فراهم گردیده است که عملیات عمرانی و اجرایی آن با بهره گیری از ظرفیت های فنی و مهندسی سپاه صورت می گیرد.