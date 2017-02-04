آخرین وضعیت تعطیلی مدارس خراسان شمالی به علت بارش برف

نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارش برف، یخبندان سطح معابر و برودت هوا شنبه ۱۶ بهمن‌ماه برخی مدارس روستاهای شهرستان مانه و سملقان تعطیل و پنج روستای حاشیه جاده شهرستان گرمه با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

هجرتی افزود: تمام مدارس پیش‌دبستانی، استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول در روستاهای گرمک، چخماغلو، چمن بید، باش کلاته، اسپاخو، زرد، کاستان و هاور از توابع شهرستان مانه و سملقان در نوبت صبح و عصر شنبه تعطیل است.

وی همچنین آغاز فعالیت تمام مدارس بخش شوقان از توابع شهرستان جاجرم در نوبت صبح شنبه را ساعت ۹ اعلام کرد.

بر اساس گفته مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی فعالیت تمام مدارس در روستاهای حاشیه جاده اصلی روستای رباط قربیل، چشمه خان، دشت، آرمادلو و بیدک در شهرستان گرمه در نوبت صبح شنبه با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.​