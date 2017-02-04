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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۵:۴۰

روابط عمومی آموزش‌وپرورش اعلام کرد:

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس خراسان شمالی به علت بارش برف

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس خراسان شمالی به علت بارش برف

 بجنورد- مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی آخرین وضعیت تعطیلی مدارس این استان به علت بارش برف را اعلام کرد.

نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارش برف، یخبندان سطح معابر و برودت هوا شنبه ۱۶ بهمن‌ماه برخی مدارس روستاهای شهرستان مانه و سملقان تعطیل و پنج روستای حاشیه جاده شهرستان گرمه با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

هجرتی افزود: تمام مدارس پیش‌دبستانی، استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول در روستاهای گرمک، چخماغلو، چمن بید، باش کلاته، اسپاخو، زرد، کاستان و هاور از توابع شهرستان مانه و سملقان در نوبت صبح و عصر شنبه تعطیل است.

وی همچنین آغاز فعالیت تمام مدارس بخش شوقان از توابع شهرستان جاجرم در  نوبت صبح شنبه را ساعت ۹ اعلام کرد.

بر اساس گفته مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی فعالیت تمام مدارس در روستاهای حاشیه جاده اصلی روستای رباط قربیل، چشمه خان، دشت، آرمادلو و بیدک در شهرستان گرمه در نوبت صبح شنبه با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

کد مطلب 3896055

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    نظرات

    • ریحانه شاکری IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
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      فوق العاده

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