جشنواره کشوری سرود رضوی در لار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره سراسری سرود رضوی کانون‌های روستایی کشور از ۱۳ بهمن ماه به مدت دو روز در روستای کورده لارستان استان فارس برگزار شد.

در این جشنواره ۱۲ گروه از استان ‌های فارس، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در ۲ رده سنی ۱۰ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۳۰ به رقابت پرداختند.

ترویج فرهنگ ناب رضوی، شناسایی استعدادهای هنری روستایی، ایجاد انگیزه مضاعف در میان نوجوانان و جوانان روستایی برای ورود جدی به عرصه فعالیت‌ های فرهنگی ـ هنری، تقویت روحیه نشاط و شادابی ومعرفی ظرفیت‌ های کانون های فرهنگی و هنری روستایی از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

پیام وزیر ارشاد به جشنواره سرود مساجد در لار

در این راستا وزیر ارشاد نیز در پیامی به جشنواره سرود روستایی کشور به نقش مساجد و متولیان این مکان مقدس در شکل گیری، رشد و ماندگاری این هنر اصیل تاکید کرد.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود به چهارمین جشنواره سرود رضوی کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی کشور که در روستای کورده لارستان برگزار شد، نوشته است:

لارستان یادآور سرزمین کهن است که حضور گرم و پرتلاطم آن در گستره تاریخ و فرهنگ ایران از افسانه ها تا مکتوبات تاریخ این کشور همواره جوشان و برقرار است. این مهم را نه فقط دالان های طولانی ذهن مردمانش، بلکه در تمامی متون تاریخی، سفرنامه ها و شرح حال بزرگان، پیش و پس از تلالو خورشید اسلام می توان جست و البته در این حضور نه تنها در پهنه فرهنگی ایران عزیز بلکه در تمام شئونات سیاسی آن به خوبی هویداست.

برافراشته شدن پرچم تاسیس حکومت اسلامی در گذر تاریخ معاصر ایران توسط علامه مجاهد حضرت آیت الله عظمی عبدالحسین لاری و رهبری جنبش های ضد استعماری در بوشهر، کازرون و ایلات قشقایی از دیار لارستان و همچنین مبارزات علیه نیروهای متجاوز انگلیسی و چپاولگران داخلی خود نمونه ای بارز از این حضور سراسر افتخارانگیز است.

شاخص بودن مردمان لارستان در صفات برگزیده همچون هوشیاری، آگاهی، عزم، اراده ملی، روشن بینی و شجاعت در عمل را می توان در لابه لای بیانات رهبری معظم استخراج و برداشتن چنین مردمانی افتخار کرد.

در طی قرن ها همزیستی مسالمت آمیز و منحصر به فرد پیروان مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی در کنار یکدیگر خود نمونه دیگری از شایستگی مردمان این منطقه به شمار می رود به طوری که این وحدت میان مسلمانان در منطقه لارستان در سراسر جهان اسلام مثال زدنی و کم نظیر است.

بی شک این موهبت الهی بهترین میراثی است که در سایه پرخیر و برکت علمای اعلامی که عمر گرانبهای خود را در راه اسلام گذاشته اند به دست آمده است و ما نیز به نوبه خود پاسدار این مواهب الهی هستیم.

اجرای گروه های سرود در مساجد یکی از نماد های همبستگی و کار جمعی است و اذهان ملت عزیز ما را به روز های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و دوران شور، حماسه و ایثارگری دفاع مقدس رهنمون می سازد؛ از این روست که نباید نقش مساجد و متولیان این مکان مقدس را در شکل گیری، رشد و ماندگاری این هنر اصیل فراموش کرد.

تشکیل گروه های سرود در سطح مساجد دارای سابقه ای به عمر انقلاب اسلامی است و فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در ارتقای این حرکت فرهنگی تاثیری بسزا داشته است.

اکنون به برکت نام هشتمین ستاره فروزان پسر امامت حضرت علی ابن موسی الرضا المرتضی (علیهما السلام) شهر لارستان و به ویژه روستای کورده سید عبدالحسین لاری که نام خود را وام گرفته از سلاله پاک نبوی است، میزبان نفس های قدسی عاشقانی است که به عشق سللطان خراسان، همنوایی می کنند و چه افتخاری از این بالاتر که کورده سید عبدالحسین لاری میزبان عاشقان رضوی است.

اینجانب ضمن عرض تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب (سلام الله علیها) و ایام دهه مبارک فجر از تمامی دست اندرکاران چهارمین جشنواره سرود رضوی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور برای تلاش های ارزشمند و فعالیت های شایسته عزیزان سپاسگزاری می کنم و از خداوند بزرگ توفیق روزافزونشان را در خدمت به فرهنگ اسلامی خواستارم.