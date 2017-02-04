چالش تولید پوشش های چربی گریز نانویی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین چالش نوآوری فناوری نانو با موضوع «تولید نانو پوشش‌های چربی‌گریز پایدار روی سطوح فلزی یا شیشه‌ای» با هدف دستیابی به راهکاری کارآمد بر پایه فناوری نانو برای ایجاد خاصیت چربی گریزی در سطوح از سوی کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از تاریخ ۱۵بهمن‌ماه آغاز شده است.

مساله و هدف محوری چهارمین چالش نوآوری «ارائه راهکاری برپایه فناوری نانو برای توسعه لایه یا پوشش‌های نانویی چربی‌گریز پایدار و ماندگار روی سطوح فلزی و شیشه‌ای با قابلیت جلوگیری از آغشته‌شدن و یا باقی ماندن چربی، لک و دوده بر روی این سطوح» است.

آبگریز و چربی‌گریزکردن سطوح مختلف به منظور جلوگیری یا کاهش آلودگی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های سازندگان و مصرف‌کنندگان انواع محصولات از قبیل لوازم خانگی و الکترونیکی بوده است؛ چراکه اعمال پوشش‌های چربی‌گریز روی سطوح علاوه بر کاهش زمان و هزینه‌های تمیزکاری به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کند.

در این راستا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دنبال توسعه پوشش‌های چربی‌گریز پایدار روی سطوح فلزی یا شیشه‌ای» توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر پژوهشگران و فناوران کشور است.

چالش پیش‌رو طی دو مرحله برگزار خواهد شد که در مرحله اول به طرح‌های برگزیده جایزه‌ای ۲۰ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت و طرح برتر نهایی در پایان مرحله دوم علاوه بر دریافت جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی و تسهیلات تجاری سازی، فرصت عقد قرارداد یا همکاری با هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی از طریق فروش دانش فنی، فروش محصول یا مانند آن‌ها خواهد داشت.

چالش‌های فناوری و نوآوری نانو، یکی از برنامه ‏های مهم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که از ابتدای سال جاری با چشم‌انداز رفع مشکلات کلیدی یا نیازهای فناورانه صنایع مختلف کشور با اتکا به دانش و تخصص پژوهشگران و فناوران کشور آغاز به کار کرد. هم‌اکنون به فاصله اندکی از آغاز سومین چالش نوآوری فناوری نانو با عنوان کاهش نفوذپذیری در لایه داخلی تایر خودرو، چهارمین دور از این رقابت نوآورانه کلید خورده است.

پیش از این دور اول این برنامه پس از برگزیده شدن طرح ارائه شده توسط یک شرکت دانش‌بنیان در مرحله نهایی با موفقیت به پایان رسید و دومین چالش نوآوری نیز که اکنون در مرحله ارزیابی قرار دارد با ثبت‌ ۹۷ طرح و نمونه اولیه شاهد استقبالی بی‌نظیر از سوی محققان و فناوران کشور بود.

بنابر اعلام دبیرخانه چالش‌های نوآوری و فناوری نانو محققان دانشگاهی، فناوران و شرکت‏های دانش ‏بنیان علاقمند به شرکت در این چالش تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه فرصت دارند ‏تا طرح‏ مفهومی اولیه خود را از طریق سایت nanochallenge.ir به دبیرخانه چالش ارسال کنند.