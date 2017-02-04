یکشنبه سرنوشت ساز برای والیبال ایران/ استویچف یا کولاکوویچ؟

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مدت ها انتظار قرار است سرمربی تیم ملی والیبال فردا انتخاب شود. این موضوعی است که پیش تر رئیس (سرپرست کنونی) فدراسیون وعده داده بود. داورزنی تاکید کرد در جلسه روز یکشنبه هیات رئیسه فدراسیون والیبال سرمربی تیم ملی مشخص خواهد شد.

بعد از اتفاقاتی که در هفته های اخیر در والیبال ایران رخ داده است دو گزینه پیش روی میز فدراسیون است. رادوستین استویچف از بلغارستان و ایگور کولاکوویچ مونته نگرویی.

در فهرست اولیه ای که فدراسیون ایران بعد از قطع همکاری با رائول لوزانو منتشر شده بود نام استویچف در کنار آناستازی و مارسلو مندس مطرح شد. اما خیلی زود مشخص شد که آناستازی یک شوی تبلیغاتی تکراری بود و مندس هم در تیم باشگاهی خود ماندنی است.

استویچف که در سری آ ایتالیا موفقیت های زیادی کسب کرده است مورد توجه لهستان و روسیه نیز قرار گرفت با این حال به تهران سفر کرد و چند روزی از نزدیک با امکانات و شرایط والیبال ایران آشنا شد. بلافاصله بعد از ترک تهران توسط استویچف یک سایت معتبر بین المللی خبر داد شرایط این مربی برای فدراسیون ایران مورد قبول واقع نشد. اگرچه دبیرکل فدراسیون کشورمان این خبر را تایید نکرد.

ایگور کولاکوویچ دیگر گزینه فدراسیون ایران است. مربی مونته نگرویی که پیش تر با صربستان نتایج درخشانی کسب کرد. او از مکتب والیبال صربستان است. همان که همواره مورد انتقاد کارشناسان و مربیان کشورمان قرار گرفته بود. این مربی نیز بعد از نشست هایی که با فدراسیون کشورمان داشت با لبخند رضایت تهران را ترک کرد.

اینکه در جلسه روز یکشنبه سرمربی تیم ملی والیبال ایران مشخص خواهد شد یا از جمع بندی نهایی خبری نخواهد شد مشخص نیست. انتظارات بر این است که جلسه هیات رئیسه فدراسیون به نتیجه نهایی برسد چرا که مربیان بدون تیم بزرگی وجود ندارند یا اینکه شرایط آنها با آنچه که فدراسیون ایران می خواهد سازگار نیست.

آنچه که از بررسی های کارشناسان و اهالی والیبال نشان می دهد استویچف با کارنامه درخشان و دیسیپلینی که دارد گزینه خوبی برای تیم ملی ایران است. جو عمومی کاملا مثبتی نیز به انتخاب این مربی سرشناس به وجود آمده است ولی مشخص نیست فدراسیون والیبال زیر بار پیشنهاد چهار ساله او برای رسیدن به سکوی المپیک خواهد رفت یا خیر.

در این بین کولاکوویچ البته نرمش بیشتری نسبت به درخواست ها و پیشنهادات فدراسیون ایران نشان داده و چراغ سبز اولیه را هم دریافت کرده است. از شواهد پیداست فدراسیون نیز در مذاکرات رو در رو شرایط این مربی را مناسب تر دیده است و باید منتظر تصمیم گیری نهایی در نشست هیات رئیسه بود.

به نظر می رسد در صورت انتخاب نشدن استویچف به عنوان سرمربی تیم ملی ایران، تفاوت آنچنانی بین کولاکوویچ و دیگر گزینه های باقی مانده (متناسب با شرایط فدراسیون والیبال) وجود ندارد و نمی توان حسرت زیادی برای عدم مذاکره با گزینه دیگری را داشت. همه مربیان مطرح و بزرگ والیبال دنیا پیش تر در مذاکرات خود پاسخ منفی دادن و تقریبا مابقی مربیان در یک سطح قرار دارند.