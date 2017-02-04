به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۶ با هدایت رائول لوزانو در سه تورنمنت انتخابی المپیک در توکیو، لیگ جهانی و بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو شرکت کرد.

رئیس فدراسیون والیبال برای بررسی عملکرد تیم ملی در سال ۲۰۱۶ جلسات کارشناسی با کارشناسان، مربیان و پیشکسوتان این رشته برگزار کرد.

محمدرضا داورزنی جمع بندی این نشست های تخصصی را در نشست ۶ آذرماه هیات رئیسه ارائه کرد و هیات رئیسه نیز رای به جذب سرمربی جدید تیم ملی والیبال داد.

«رادوستین استویچف» بلغاری و «ایگور کولاکوویچ» از مونته نگرو از جمله گزینه های هدایت تیم ملی والیبال ایران بودند که مذاکرات با آنان منجر به حضورشان در ایران شد تا ضمن آشنایی با ظرفیت واقعی والیبال ایران، برنامه های خود را برای هدایت تیم ایران ارائه کنند.

نشست هیات رئیسه فدراسیون والیبال عصر فردا یکشنبه برای بررسی برنامه های این دو مربی برگزار می شود و در صورت انتخاب یکی از آنان از سوی هیات رئیسه مراحل نهایی عقد قرارداد و شروع همکاری آغاز می شود، در غیر اینصورت فدراسیون مذاکرات خود را با دیگر گزینه های مطرح برای هدایت تیم ملی والیبال ادامه خواهد داد.

احمد ضیایی، محمود افشاردوست، مهدی اسلامی، محمدشریف زاده بوشهری، عبدالله جلایر، خسرو ابراهیم، محمود چایچی، مسعود صالحیه و زهره میر سپاسی و روسای کمیته ها از جمله اعضای هیات رئیسه فدراسیون هستند که در نشست فردا به ریاست محمدرضا داورزنی شرکت می کنند.