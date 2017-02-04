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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

تا ۵ اسفند ماه:

مهلت ارسال آثار به کنگره ملّی شیخ صدوق(ره) تمدید شد

مهلت ارسال آثار به کنگره ملّی شیخ صدوق(ره) تمدید شد

دبیرخانه کنگره ملّی شیخ صدوق در اطلاعیه ای، مهلت ارسال آثار به کنگره ملّی شیخ صدوق(ره) را تا ۵ اسفندماه سال جاری تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کنگره ملّی شیخ صدوق در اطلاعیه ای، مهلت ارسال آثار به کنگره ملّی شیخ صدوق(ره) را تا ۵ اسفندماه سال جاری تمدید کرد. در این اطلاعیه  آمده است: با نظر به استقبال گسترده فرهیختگان از بخش های چهارگانه کنگره به ویژه بخش مقالات علمی، و نیز در پی درخواست جمع کثیری از دانشجویان و طلاب کشور مبنی بر تمدید فراخوان، دبیرخانه کنگره ملّی شیخ صدوق(ره)، آخرین مهلت ارسال آثار را تا ۵ اسفندماه امسال تمدید می نماید.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این مهلت، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

شایان ذکر است کنگره ملی شیخ صدوق(ره)، به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری، سازمان بسیج هنرمندان، موسسه فرهنگی تبیان، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع)، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه راه ناتمام، سایت فارسی مچ و با همکاری آستان شیخ صدوق (ره) برگزار خواهد شد.

علاقمندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز شرکت در آن، میتوانند به تارنمای رسمی کنگره به آدرس  http://irconference.ir مراجعه فرمایید.

کد مطلب 3896356

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