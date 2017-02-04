نشست تخصصی مطالعه‌ تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «مطالعه‌ی تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم» ششمین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک توسط دبیرخانه این همایش، مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و ااندیشه اسلامی با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی حسن بادینی به عنوان ارایه دهنده و محمود حکمت‌نیا و مهدی معلی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

ششمین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با عنوان«مطالعه‌ی تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم» روز دوشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن جلسات دفتر مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه دوم، شماره ۲ برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.