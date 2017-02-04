دانشگاه باید جزئی از جامعه باشد/ ضرورت توسعه شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری قبل از ظهر شنبه در آیین افتتاح فاز اول نخستین مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همراه بود، اظهار داشت: برای اینکه پایه اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان بکشانیم، باید دیوارهای دانشگاه را به سمت جامعه باز کنیم.

وی ادامه داد: دانشگاه باید جزئی از جامعه باشد و نباید دیواری بین دانشگاه ها کشیده شود چرا که در علوم جدید تمامی رشته ها به یکدیگر مرتبط بوده و علوم مهم علوم بین رشته ای خواهد بود.

ستاری با بیان اینکه علوم جدید باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: از هم اکنون باید سرمایه گذاری ویژه ای بر روی این علوم داشته باشیم.

وی با اشاره ای به ظرفیت ویژه استان در زمینه پزشکی و سلول های بنیادی گفت: ما این پروژه را به سه دانشگاه آغاز کرده ایم که تبریز اولین شهری است که توانسته این مرکز را افتتاح کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: رشد شرکت های دانش بنیان باید به خوبی اطلاع رسانی شود تا جوانان به خوبی از ان مطلع شده و در راستای ایجاد اشتغال و حرکت علمی گام بردارند.

افتتاح مرکز شیراز و تهران پس از مرکز تبریز

رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: کشور ما می تواند سردمدار فناوری سلول های بنیادی جهان باشد که با توجه به نیروهای تربیت شده کنونی می توان به آینده کشور در این زمینه امیدوار بود.

امیر علی حمیدیه افزود: ایران در طول ۱۰ سال اخیر به پیشرفت بسیار خوبی در این حوزه رسیده و در طول دو سه سال آینده می تواند به نقطه اوج خود برسد.

وی ادامه داد: پس از افتتاح مرکز جامع در تبریز شاهد افتتاح دیگر مراکز در شیراز و تهران خواهیم بود.