بازی با تراکتور دربی است/آدبایور را نخواستم چون انگیزه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، برانکوایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیم پرسپولیس برابر تراکتورسازی در هفته بیستم لیگ برتر با اشاره به حساسیت این دیدار، گفت: اولین دربی بزرگ پیش رو دارد کم کم شروع می شود. این یک دربی واقعی است. دو تا از بهترین تیم های لیگ با هم بازی دارند.

وی افزود: آنچه مرا خوشحال می کند این است که استادیوم پر خواهد شد. این قشنگ ترین اتفاقی است که در فوتبال رخ می دهد. به هوادارانمان افتخار می کنم که از ما حمایت می کنند. آنها همیشه یار دوازدهم ما هستند و برای رقبای ما هم احترام قائلند. این به بازیکنان هم انگیزه می دهد. تمام تلاش تیم پرسپولیس این است که هواداران را شاد کنیم.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: بعضی از بازیکنان ما برای بازی فردا محروم هستند اما اگر فکر کنیم بازیکنانی مثل ادینیو و حاتمی خطرناک نیستند، خودمان را گول زده ایم. انتظار بازی بسیار سختی را دارم ولی خوشحالم که این مسابقه برگزار می شود. مثل تراکتورسازی، ما هم چند بازیکن خود را نداریم. پلی یانسکی، ربیع خواه و پریموف به خاطر مصدومیت غایب هستند. این مشکلات ریز را به حساب نمی آوریم چون سایر بازیکنان در رقابت برای حضور در ترکیب اصلی هستند.

برانکو درباره محرومیت باشگاه تراکتورسازی با رای فیفا و تاثیر این موضوع در بازی فردا، گفت: قبل از هر چیزی لازم است همدردی خود را با همکارم امیر قلعه نویی اعلام کنم. مشکل او را درک می کنم. می دانم قلعه نویی چقدر تلاش کرده تا تیمش نتیجه بگیرد. برای بازیکنان تراکتورسازی هم که محروم شده اند، متاسفم. آنها هرچه در زمین ورزش به دست آورده اند، به خاطر اشتباه برخی، همه را از دست دادند و شاید تا آخر فصل نتوانند بازی کنند در حالی که مقصر نیستند و گناهی ندارند.

وی ادامه داد: ما ۶ امتیاز از تراکتورسازی جلو هستیم. هدف ما در هر بازی برد، برد و برد است. من این را همیشه در نشست خبری تکرار می کنم. با تمام احترام به رقبایمان، می خواهد ماشین سازی باشد یا صبای قم که ذوب آهن را غافلگیر کرد یا تراکتورسازی، هدف ما بردن است. اما اگر فکر می کنید این ماجرا ما را از کارمان بی انگیزه می کند، اشتباه است.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: در کنار تمام مشکلاتی که رخ داده، تراکتورسازی تیم قدرتمندی دارد. ما یک ضرب المثل داریم که می گوید خطرناکترین موجود شیر زخمی است. به اندازه کافی تجربه دارم. خیلی ها همین بازی هایی که نتایجش از قبل مشخص است و امتیازش نوشته شده را باخته اند.

برانکو درباره انتخابش برای خط حمله و استفاده از طاهرخانی گفت: تمام بازیکنان در رقابت برای حضور در ترکیب اصلی هستند.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنانی که مدنظر داشتید در نیم فصل جذب شدند یا خیر، گفت: سروش رفیعی و سامان نریمان جهان را گرفتیم.

برانکو یادآورشد: دنبال بازیکنان دیگری هم بودیم که شرایط حضورشان در پرسپولیس فراهم نشد.

وی درباره اینکه پرسپولیس در بازی رفت سیاستمدارانه بازی کرد و یک امتیاز گرفت و حالا برای بازی برگشت چه برنامه ای دارد، گفت: واضح است که هواداران از تیم انتظارات بالایی دارند. در تمام بازی ها برای بردن به میدان می رویم. مقابل تراکتورسازی این برد ارزش بیشتری دارد. این سه امتیاز نیست بلکه چهار امتیاز است چون بازی اول را در تبریز مساوی کرده ایم و با برد فردا، روند خود را بهتر می کنیم. همانطور که گفتم هدف اول ما برد است ولی هشدار دادم و واقف هستیم که کار سختی داریم.

سرمربی پرسپولیس درباره داور بازی فردا و اینکه زیاد از کارت زرد استفاده می کند و احتمال دارد بازیکنان دو اخطاره پرسپولیس محروم شوند، تصریح کرد: اصلا به این موضوع فکر نمی کنیم و بازی به بازی پیش می رویم. اصلا محافظه کاری نداریم و حسابگری هم نمی کنیم.

برانکو همچنین درباره اینکه در صورت برد مقابل تراکتورسازی اختلاف امتیاز به ۹ می رسد و شانس قهرمانی زیاد می شود، گفت: این یک شانس و امتیاز بزرگی برای ما خواهد بود ولی این امتیاز ممکن است ساده عوض شود. ما برای صلح به میدان نمی آییم مگر اینکه به صورت تئوری مطمئن شویم قهرمان هستیم. هدف ما برد، برد و برد است. در هر بازی با بهترین ترکیب ظاهر می شویم.

وی در ادامه در خصوص اینکه برای بازی با تراکتورسازی مجبور است یکی از بازیکنان خوبش را به اجبار کنار بگذارد، گفت: بله همینطور است. خوشحالم این را تشخیص دادید که بازیکنان در حال پیشرفت هستند. بخصوص صادق محرمی که خوب پیشرفت می کند. این یک برد بزرگ برای ما است. وارد بعضی از بازی ها شده ایم که نمی دانیم کدام سخت تر از آن یکی است؛ آیا بازی با تراکتورسازی سخت است یا استقلال یا بعد از آن بازی با الهلال در لیگ قهرمانان آسیا. به هر حال این هم موجب شادی است. شما به جای من باشید کدام بازیکنان را بازی می دهید؟

سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه در مصاحبه اش با سایت کرواسی گفته بود آدبایور را رد کرده است، گفت: بازیکنانی مثل اینها عالی هستند ولی اواخر عمر ورزشی خود هستند. نمی خواهم بگویم عمر ورزشی آنها تمام شده است. اینها مشکلاتی است که باشگاه های ایرانی با آن مواجه هستند. این بازیکنان فکر می کنند کیفیت فوتبال در ایران پایین است و به اینجا می آیند. من بازیکنی می خواهم که انگیزه داشته باشد و بتواند به ما کمک کند.

برانکو در خصوص اینکه اکثر بازیکنان خارجی که به ایران می آیند کیفیت ندارند و موجب دردسر می شوند، گفت: وقتی درباره بازیکن خارجی حرف می زنید سخت است که بازیکن موردنظر را پیدا کنید. همه جای دنیا هم همینطور است و مختص ایران نیست. ضمن اینکه این بازیکنان دردسر ایجاد نمی کنند. چه کسی با آنها قرارداد بسته است؟ هیچکس دنبال مشکل نیست. کسی آنها را وادار به امضای قرارداد نمی کند. قرارداد یک تعهد دو طرفه است که باید آنرا اجرا کرد.