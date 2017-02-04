۱۱۰۰ تن اقلام اساسی برای مدیریت تنظیم بازار خراسان شمالی توزیع شد

حضرت قلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ تن برنج اروگوئه، ۵۰۰ تن مرغ منجمد و ۳۰۰ تن شکر سفید در قالب تنظیم بازار مواد غذایی استان توزیع‌شده است.

حیدری افزود: همچنین طی چند روز گذشته برای مدیریت و تنظیم بازار توزیع محصولات و اقلام اساسی همچون برنج، شکر، روغن و غیره برای رفاه حال مردم در آستانه سال جدید در استان آغاز و تا پایان سال ادامه دارد.

وی تصریح کرد: به این منظور برنج هندی مرغوب با یک سال تاریخ‌مصرف هر کیلو سه هزار و ۸۰۰ تومان و شکر سفید تصفیه‌شده درجه‌یک باقیمت دو هزار و ۸۵۵ تومان در مراکز عرضه و فروشگاه‌های استان توزیع‌شده است.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: توزیع اقلام باهدف تنظیم بازار و با کمک دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و خدمات بازرگانی انجام می‌شود.

حیدری تصریح کرد: در آستانه آغاز سال جدید برای تأمین اقلام اساسی همچون گوشت قرمز و سفید موجود است و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

وی اظهار کرد: همچنین طی ۹ ماه نخست امسال ۲۱۹ هزار و ۷۸ تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی به ارزش دو هزار و ۸۵۴ میلیون دلار از خراسان شمالی به دیگر استان‌ها و کشورهای همسایه صادرشده است.