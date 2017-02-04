ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه پژوهش/ جوانان دنبال کارآفرینی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر شنبه در آیین افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه تبریز اظهار داشت: هم اکنون ما اقتصادی داریم که برای آن زحمت نکشیده ایم، ما به پول جیبمان متکی هستیم نه به پول مغزمان، دانشگاه برای کشوری نیاز است که می خواهد در حوزه های مختلف طراحی کرده و مشکلات خود را حل کند.

وی ادامه داد: ما اقتصادی داریم که مثل زمین فوتبال می ماند و چندین و چندین نهاد در تلاش در جهت آن هستند و مردم نیز در این میان فقط در حال تماشای بازی هستند.

ستاری افزود: عمده مشکل ما این است که اقتصاد کشور ما مردمی نیست و همه منتظر هستند تا دولت چندین و چندین میلیارد را برای افتتاح یک کارخانه صرف کند در حالی که در این مورد اشتباه می کنیم چرا که دولت ممکن است در سرمایه گذاری ها دچار اشتباه شود.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به اینکه هم اکنون چشم امید جوانان تنها به ایجاد یک کارخانه است، گفت: این دیدگاه به هیچ وجه درست نیست چرا که در برخی استان ها همانند اصفهان زمانی کارخانجات بزرگی احداث شد و تمام هنر خود را به کار بردیم تا شاخص اشتغال این استان بالا رود اما هم اکنون این استان جزو استان های اول در زمینه بیکاری است چرا که به مرور زمان پتانسیل های زیسی استان به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر جوانان ما منتظر هستند تا در یک جایی استخدام شوند در حالی که جوانان باید سر پای خود بایستند.

ستاری صادرات مواد خام را افتخاری برای کشور ندانسته و گفت: ما امسال پیش بینی برداشت ۳۷۰ تن زعفران را داریم که با این مقدار ۹۵ درصد زعفران دنیا را تامین می کنیم حال آنکه تنها پنج درصد درآمد این محصول را داریم به عبارتی صادرات ماده خام در دنیا نه معنی داشته و نه افتخاری محسوب می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: هم اکنون سومین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما این ها هنری محسوب نمی شود، ما احتیاج به فرهنگ جدید در حوزه کار آفرینی داریم.

وی افزود: اینکه جوانان ما استخدام را افتخار بدانند، این هنر نیست بلکه هنر، کارآفرینی است.

ستاری با بیان اینکه برخی استارت آپ ها هزار درصد سود دارند، گفت: به همین دلیل بسیاری از افراد در حال سرمایه گذاری در حوزه بخش خصوصی هستند.

وی ادامه داد: اینکه شما بدانید استارت آپ ها را چه کسانی افتتاح کرده اند و افراد موفق چگونه به این مرحله رسیده اند، اینکه افراد زیر ۳۰ ساله چگونه توانسته اند فعالیتی بی رقیب را به پا کنند، می تواند کشور را توسعه دهد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: پایه اقتصاد کشور باید جوانانی باشند که در دانشگاه درس خوانده و اعتماد به نفس لازم را دارند و به همین دلیل بیشتر این استارت اپ ها از جوانان دانشگاهی تشکیل می شود.

ستاری با بیان اینکه بودجه دانشگاه باید آرام آرام از حیطه بودجه دولتی خارج شود، گفت: دانشگاه خود باید اقدام به درآمدزایی کند و تا بخش خصوصی وارد حوزه پژوهش نشود، کیفیت آن توسعه نمی یابد.