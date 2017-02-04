رشد ۲۵ برابری دانشجو نسبت به قبل از انقلاب/افزایش تعداد بیکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی ظهر شنبه در مراسم جشن انقلاب و آیین افتتاح «آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب» که در گرگان برگزار شد، گفت: وضعیت آموزش عالی علم و فناوری نسبت به قبل از انقلاب و ابتدای پیروزی انقلاب از رشد و توسعه بسیار گستردهای چه ازلحاظ کیفی و چه ازنظر کمی پیداکرده است.
وی افزود: شاخصهای علمی نشان میدهد که ایران در تولید علم رتبه نخست را داشته و یکی از قدرتهای علمی دنیا در منطقه بهحساب میآید.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه در سال ۵۷ تعداد دانشجویان ۱۷۵ هزار نفر بود، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد دانشجویان رشد ۲۵ برابری داشته است، همچنین در پایه کارشناسی ارشد ۱۲۲ برابر نسبت به سال ۵۷ دانشجو داریم.
فرهادی افزود: در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۲۹ دور دانشجوی دکترای تخصصی داریم و تعداد دانشجویان دکترای ما ۳۷ برابر سالهای ابتدای انقلاب اسلامی است.
وی بابیان اینکه تعداد دانشگاههای کشور ۱۲ برابر شده، گفت: تعداد اعضای علمی دانشگاهها قبل از انقلاب تنها هفت هزار نفر بوده اما در حال حاضر این تعداد به ۸۰ هزار نفر رسیده است.
فرهادی افزود: در برنامه ششم توسعه تدابیری اندیشیده شده که باید در ۵ سال آینده تعداد زیادی از اعضای هیئتعلمی استخدام شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه توسعه علمی صرفاً استناد به مقالات علمی در ژورنالهای معتبر علمی نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران جمعیت یک درصد دنیا را به خود اختصاص داده است و حدود ۲.۲ درصد مقالات پر استناد دنیا را به خود اختصاص دادهایم.
فرهادی اظهار کرد: در بحث نوآوری، دو سال قبل رتبه ۱۳۱ دنیا متعلق به کشور بود اما در حال حاضر به رتبه دست پیداکردهایم.
۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند
وی افزود: در حال حاضر ۳۹ پارک علم و فناوری و چهار هزار شرکت دانشبنیان داریم که بیش از دو هزار و ۵۰۰ شرکت در حال فعالیت هستند.
فرهادی بابیان اینکه دانشگاهها هم میتوانند دانشبنیان شوند، گفت: این امر جزو امتیازات دانشگاهها به شمار میرود و در حال حاضر ۱۶۹ مرکز رشد در دانشگاهها وجود دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه کشور از جایگاه خوبی در رشتههای نوین مانند هوافضا، مهندسی، آی سی تی و ... در دنیا و منطقه برخوردار است، افزود: بخش مغز افزاری و نیروی انسانی بهعنوان بهترین سرمایههای یک کشور و ملت بهحساب میآیند.
وی بابیان اینکه ۷۵۰ هزار شغل طی دو سال اخیر ایجادشده است، گفت: متقاضیان کار بیشتر بوده و هرروز بر تعداد بیکاران افزوده میشود.
فرهادی اظهار کرد: قبل از دولت تدبیر و امید تعداد اشتغال در کشور اندک بود و در برخی از بخشها اصلاً مشاغلی وجود نداشت که باید تدابیری برای این بخشها اندیشیده شود تا مردم روی پای خود بایستند و دولت هم ازنظر قوانین و مقررات و حمایتهای مادی و معنوی باید تسهیلات ایجاد کند.
لزوم توجه به مهارت آموزی در دانشگاه ها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه در حوزه آموزش عالی، مبحث آمایش آموزش عالی را مطرح کردیم و همه دانشگاهها باید برنامه راهبردی را تهیه کنند، اظهار کرد: در طرح آمایش، کشور به ۱۰ منطقه تقسیمشده و گلستان در منطقه دو آموزش عالی قرارگرفته است.
فرهادی افزود: بسیاری از رشتههای دانشگاهی که عمری از آنها گذشته است باید کنار گذاشته شود و مهارتآموزی در دانشگاههای کارآفرین به شکل جدی دنبال شود.
وی بابیان اینکه دانشجویان فنی و مهندسی باید دوره کارورزی را در بخش صنعت بگذرانند، افزود: هنوز بنگاههای بزرگ وارد میدان نشدهاند و ما باید تلاش کنیم بین مهندسی و دیپلم آموزشهای مهارتی را قرار دهیم تا افراد مهارت لازم را پیدا کنند.
فرهادی با اشاره به بحث مشکل کمبود آب در دنیا و کشور گفت: دانشگاهها باید تلاش کنند در بخش تحقیقات این مشکلات ورود کنند و به فکر حل مشکلات باشند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: ۲۵۰ پروژه تحقیقاتی مشترک با کشورهای پیشرفته طی دو سال اخیر اجرا کردیم.
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