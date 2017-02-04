کامیاران بر سکوی نخست مسابقات وزنه برداری کردستان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان استان با معرفی نفرات و تیم های برتر پایان یافت.

این رقابت ها به مناسبت گرامی داشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور هفت تیم از شهرستان های تابعه استان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ۴۱ وزنه بردار از شهرستان های سنندج، کامیاران، دیواندره، سقز، قروه و سریش آباد حضور داشتند و رقابت های خود را در سه گروه A، B وC در سالن وزنه برداری شهید محسنی فرد شهر کامیاران انجام دادند.

در پایان این رقابت ها تیم کامیاران با کسب ۲۱۲ امتیاز جایگاه اول را به خود اختصاص داد و تیم قروه توانست ۱۹۲ امتیاز مقام دوم را از آن خود کند و تیم سقز با ۱۸۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

گفتنی است، نفرات برتر رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان استان کردستان به مسابقات قهرمانی کشور که در روز ۱۸ بهمن ماه در اهواز برگزار می شود، اعزام خواهند شد.