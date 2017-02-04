آزمایشگاه «آب و رسوب» دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه «آب و رسوب» دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با وسعت یک هزار و ۴۵۰ متر مربع و هزینه هفت میلیارد ریال ظهر شنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار گلستان به بهره برداری رسید.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت: مهمترین دستاورد انقلاب تزریق روحیه خودباوری در جامعه و روی پای خود ایستادن بود.
علی نجفی نژاد با بیان اینکه طی سالهای گذشته در دولت تدبیر و امید هر ساله دانشگاه علوم کشاورزی یک پروژه مهم را افتتاح کرد، افزود: در سال ۹۳، با حضور دکتر هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم کتابخانه مرکزی افتتاح شد، در ایام دهه فجر سال ۹۴ با حضور دکتر امید فاز دوم دانشکده گیاهی و در سال ۹۵ با حضور دکتر فرهادی آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب افتتاح میشود.
وی تصریح کرد: آزمایشگاه قبلی کمتر از ۳۰۰ مترمربع مساحت داشت که فضای مناسبی برای انجام تحقیقات درباره موضوع مهمی به نام «آب» نبود.
نجفی نژاد با بیان اینکه چالش آب، غذا و امنیت غذایی جز از طریق تحقیقات و یافتههای پژوهشی و اقتصادمبتنی دانش محور قابل حل نیست، افزود: این وظیفه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است که با تحقیقات خود چالشهای پیش روی جامعه را برطرف کنند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به پروژه نیمه تمام مجتمع ورزشی دانشگاه گفت: این پروژه از سال ۸۷ آغاز شده بود اما از سال ۹۱ تاکنون اقدامی در آن انجام نشد.
نجفی نژاد تصریح کرد: با انتخاب پیمانکار امروز عملیات اجرایی آن آغاز شده و امیدواریم فاز نخست آن برای سال تحصیلی آینده آماده بهره برداری شود.
وی افزود: تدوین سند دانشگاه کارآفرین انجام شده و در حوزه نرم افزاری سند راهبردی و سند دانشگاه کارآفرین تهیه و مصوب شده است.
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