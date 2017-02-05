توانایی باکتری «سالمونلا» در مقابله با بیماری مغزی

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا باکتری سالمونلا با مشکلات حاد گوارشی مرتبط است، اما در یک یافته جدید، مشخص شده است که این باکتری می تواند با نوعی سرطان مغز تهاجمی موسوم به «گلیوبلاستوما» مقابله نماید.

به گفته تیم تحقیق، «محققان قادر به تغییر ژنتیکی ساختار باکتری هستند تا بدین ترتیب اسیدآمینه اصلی آن موسوم به پورین، که معمولا در تومورها یافت می شود، از بین رود. همچنین برای تولید ترکیبات مضری که موجب خودتخریبی سلول های سرطان در محیط های کم اکسیژن داخل تومور می شود، برنامه ریزی شده است.»

باکتری سالمونلا قبل از آزادشدن این ترکیبات برای نابودی پورین سلول به مغز تزریق می شود. بدین ترتیب در صورت عدم وجود پورین، باکتری می میرد.

سالمونلا یک باکتری گرم منفی است که در جوجه‌ها و تخم‌مرغ‌ها معمولاً وجود دارد. این باکتری می‌تواند تخمدان‌های پرنده را آلوده کند و قبل از تخم گذاردن پرنده، وارد تخم‌مرغ شود یا اینکه به هنگام تخم گذاردن پرنده، به پوسته تخم مرغ نفوذ کند. سالمونلا با پختن غذا از بین می‌رود ولی غذاهایی که حاوی تخم‌مرغ خام هستند مانند سس مایونز مشکل‌ساز خواهند بود.