به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)، عباس اهرابی اظهار کرد: درآمد حاصل از محل جمع‌آوری صدقات طی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

اهرابی بابیان اینکه مردم این استان در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال صدقه پرداخت کردند، افزود: صدقات پرداختی مردم این استان از ۱۲۳ هزار و ۹۰۰ صندوق صدقه منازل و فروشگاه‌ها، سازمان‌ها، ادارات کل و صندوق‌های بزرگ در میادین، معابر و مکان‌های عمومی نصب‌شده در سطح شهرهای استان جمع‌آوری‌شده است.

وی بابیان اینکه بیش از ۱۲۳ هزار صندوق صدقات در استان تعبیه‌شده است، گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ خانوار این استان مشترک صندوق صدقات هستند.

مدیرکل کمیته امداد کمیته امداد استان بابیان اینکه صندوق‌های کمیته امداد در سه شکل بزرگ، کوچک و خانگی وجود دارد، تصریح کرد: بیش از ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ صندوق کوچک در منازل و فروشگاه‌ها، یک هزار و ۸۰۰ صندوق در سازمان‌ها و دو هزار و ۴۰۴ صندوق بزرگ نیز در میادین، معابر و مکان‌های عمومی استان نصب‌شده است.

اهرابی تأکید کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده از محل صدقات در خراسان شمالی صرف ارائه خدماتی ازجمله خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج و مسکن به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند می‌شود.

وی همچنین از مردم خواست تا در هنگام مراجعه نیروهای جمع‌آوری صدقات برای تخلیه صندوق‌های صدقات در صورت مشاهده هرگونه مورد و یا رفتار مشکوک به مراکز کمیته امداد اطلاع دهند.

مدیرکل کمیته امداد کمیته امداد استان با تأکید بر مشارکت بیشتر خیران در برنامه‌های خدمات‌رسانی و کمک به محرومان کمیته امداد، اظهار کرد: خوشبختانه میزان مشارکت مردم در دست‌گیری از نیازمندان مناسب است.​