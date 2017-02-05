دوران دفاع مقدس نمونه ای از فرهنگ ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در دیدار با کار کنان آمادگاه ارتش، انقلاب اسلامی با حضورملت دلیر و شجاع ایران به ثمر رسید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به شرایط کشور در دوران دفاع مقدس، تاکید کرد: دوران مقدس نمونه ای از فرهنگ ایستادگی است چرا که مردم و رزمندگان اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران به دست نا اهلان بیفتد.

خاتمی تاکید کرد: به برکت انقلاب و وجود مردمی ولایی و وجود نیروهای نظامی که تربیت انقلابی و فرهنگ انقلابی داشتند رزمندگان به مقاومت تشویق شدند.

وی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حرکت انقلابی و اتکا به خداوند اشاره کرد و گفت: هر جایی که حرکت انقلابی و توکل به خدا کردیم موفق و توسعه پیدا کردیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: وجود رهبری، ایمان و حضور مردم در صحنه عامل پیروزی انقلاب بود.

خاتمی با بیان اینکه الله اکبر رمز پیروزی انقلاب اسلامی و استقامت ملت ایران در این مسیر است، گفت: باید راه انقلاب با توکل به خدا و اطاعت از رهبری و روحیه انقلابی تداوم داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ملت ایران با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن جواب تمام تهدیدهای دشمنان این نظام را خواهند داد.

خاتمی افزود: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به منزله بیعت مجدد با میراث‌دار بزرگ انقلاب امام خمینی (ره) و اطاعت از رهبری است.