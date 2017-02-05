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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۲

رئیس مرکز سنجش خبر داد؛

نتایج اولیه دستیاری فوق تخصصی اعلام شد/ نتایج نهایی اردیبهشت ۹۶

نتایج اولیه دستیاری فوق تخصصی اعلام شد/ نتایج نهایی اردیبهشت ۹۶

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی اعلام شد و پس از برگزاری آزمون های شفاهی و مصاحبه، انتخاب رشته صورت می گیرد.

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی دوره سی و چهارم با حضور ۶۸۰ داوطلب ۱۴ بهمن ماه ۹۵ برگزار شد.

وی افزود: کلید اولیه آزمون روز پنجشنبه روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی گذاشته شد و پس از بررسی نظر متخصصین کلید نهایی اعلام شد و افرادی که بالای ۶۰ درصد نمره را آوردند مجاز به ورود به آزمون شفاهی شدند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: افرادی که در آزمون های شفاهی نیز ۶۰ درصد نمره را کسب کنند می توانند در فرآیند انتخاب رشته شرکت کنند.

وی افزود: آزمون های شفاهی تا ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: پس از آن انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط، نتایج نهایی پذیرش در اردیبهشت ۹۶ منتشر می شود.

کد مطلب 3897233

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