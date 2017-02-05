کسب نشان نقره از سوی ووشو کار ایلامی

به گزارش خبرگزاری مهر و و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، محمد صابر باقلانی ووشو کار جوان ایلامی که در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان حضور داشت موفق شد در وزن ۸۰- کیلوگرم مدال نقره وعنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.

باقلانی توانست بر سکوی دوم وزن 80- کیلوگرم جوانان بایستد وبه اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شود.

این اردو برای آماده سازی تیم ملی ووشو بخش ساندا برای حضور در مسابقات آسیایی که در شهریور ماه سال آتی که در کشور کره جنوبی برگزار می شود حضور یابند.

این مسابقات به مدت دو روز در شیراز برگزار شد.