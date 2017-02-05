باسمنج به تبریز الحاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصت و پنجمین نشست علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با دستور جلسه بررسی موضوعاتی چون بودجه ۹۶ شهردای، تعیین تکلیف لوایح برگشتی کمیسیون ها، اساسنامه برگشتی سازمان ها از کمیسیون ها و پیگیری عملیات اجرایی یکسان سازی حقوق پرسنل و کارکنان شهرداری پیش از ظهر امروز برگزار شد.

قرائت تذکرهای بهروز خاماچی، ایران آهور و فریدون بابایی اقدم، قرائت نامه های فرمانداری برای ارایه دلایل چند لایحه مصوبه اخیر شورا در مورد اهدای ۱۵۰ میلیون تومانی شهرداری به شورای آذربایجان شرقی و چند مورد از اهداهای انجام شده به چند نفر از شهروندان بخشی از موارد مطرح شده در صحن نشست علنی امروز شورای شهر تبریز بود.

شهر باسمنج به کلانشهر تبریز الحاق می شود

هم چنین پس از بررسی طرح الحاق حریم باسمنج به حریم تبریز توسط اعضای شورای شهر تبریز در نهایت با رای اعضا این موضوع به تصویب رساند و با پیشنهاد الحاق باسمنج به شهر تبریز به شرط انتقال محل شهرداری منطقه ۹ تبریز به شهرداری فعلی باسمنج موافقت شد.

با تصویب این لایحه، شورای اسلامی شهر باسمنج نیز طی مصوبه‌ای، موافقت و تمایل خود را برای الحاق این شهر به کلان‌شهر تبریز به شرط انتقال محل فعلی شهرداری منطقه ۹ تبریز به محل کنونی شهرداری باسمنج را به فرمانداری تبریز اعلام کرده و در نهایت این درخواست با ۱۶ رای و رای اکثریت شورای اسلامی شهر تبریز تصویب شد که این مصوبه پیش‌ از این نیز با موافقت شورای سوم مواجه شده بود.

عمارت کتابخانه ملی سابق تبریز به کتابخانه شورا و شهرداری تبدیل شود

بهروز خاماچی از اعضای شورای شهر تبریز در تذکرات کتبی خود خواستار تبدیل عمارت کتابخانه ملی سابق تبریز و انجمن کاریکاتور فعلی واقع شده در قسمت شمال باغ گلستان به کتابخانه عمومی شورای شهر و شهرداری شد و در خصوص بررسی و برطرف سازی مشکلات اهالی محله چرنداب و ضرورت نصب پل عابر پیاده در مقابل استادیوم یادگار امام به شهرداری تذکر داد.

تکریم ارباب رجوع در شهرداری تبریز معنایی ندارد

ایران آهور دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز با انتقاد از عدم دسترسی مردم به شهرداری گفت: روابط عمومی شهرداری در حد دستگاه واکس زنی و گذاشتن سماور چایی است و تکریم واقعی ارباب رجوع در آن چندان معنایی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری های اخیر، دریافت رشوه و رانت خواری های حاکم در مجموعه شهرداری تبریز اظهار داشت: بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله، شهردار ملاقات های عمومی برپا کند و گوش شنوایی برای مردم باشد و با تکریم واقعی ارباب رجوع، جلوی مسیرهای غیرقانونی گرفته شود.

انتقاد از سوء مدیریت حاکم بر شهرداری

حسن اسوتچی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تبریز با انتقاد از سوء مدیریت حاکم بر شهرداری، برای بار چهارم در خصوص تعیین تکلیف پروژه مشارکتی تونل سد آریانا و بررسی اشتباه های احتمالی رخ داده در محاسبات این طرح شد.

فریدون بابایی اقدم؛ دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز در خصوص ضرورت بررسی و پیگیری در خصوص چگونگی مطالبه های شهرداری از پیمانکاران جزء این مجموعه به شهردار تذکر داد.

مشاجره های لفظی اعضا با رییس شورای شهر

مشاجره های لفظی علی شیاری، داوود امیرحقیان و اسماعیل چمنی با شهرام دبیری در خصوص چگونگی حضور اعضای غیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این کمیسیون در کنار چرایی و چگونگی علل حضور اهالی چند روستای الحاقی به بهانه برطرف سازی مشکلات اهالی این روستاها و بحث انتخابات و رای گیری های انجام شده در واپسین روزهای شورای چهارم از دیگر حواشی امروز شورا بود.

گفتنی است در جلسه علنی امروز شورا لایحه دو فوریتی مبتنی بر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در منطقه چهار تبریز در محل شهیدان ذاکر میدان معلم با ۱۱ رای به تصویب نرسید.