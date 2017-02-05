شعار هواداران تراکتورسازی علیه فدراسیون/ نقشه دو تماشاگر لو رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته بیستم شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. این دیدار جدال تیم های اول و دوم جدول رده بندی است.

حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر می خوانید:

* طرفداران دو تیم قبل از ورود به ورزشگاه به خاطر کری‌خوانی با یکدیگر درگیر شدند که با دخالت پلیس این قائله خاتمه یافت.

* دو دختر جوان که طرفدار پرسپولیس بودند با نقشه های خاص خودشان قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که ماموران اجازه ورود به آنها را ندادند و تلاش هایشان هم بی نتیجه ماند.

* هواداران تراکتورسازی با 15 دستگاه اتوبوس به تهران آمدند تا به تشویق تیم مورد علاقه شان بپردازند.

* عوامل انتظامی ورودی های هواداران دو تیم را جدا کرده و اجازه ندادند آنها با یکدیگر وارد ورزشگاه شوند.

* هواداران تراکتورسازی به خاطر اتفاقات پیش آمده در نقل و انتقالات زمستانی شعارهایی علیه فدراسیون فوتبال سر دادند. این درحالی است که است هنوز مشخص نیست مقصر باشگاه است یا فدراسیون فوتبال و یا عوامل دیگر.

* طرفداران تراکتورسازی در جایگاه استقلالی ها مستقر شدند و از ابتدای ورود به ورزشگاه علیه پرسپولیس شعار دادند.

* طرفداران تراکتورسازی امیر قلعه نویی را تشویق کرده و علیه برانکو شعار دادند.