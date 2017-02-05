به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در پنجمین روز از دهه فجر پروژه‌های مختلفی در بخش مرکزی شهر شیراز افتتاح شد.

طی این مراسم ساختمان اورژانس روستای ظفر آباد، بهسازی معابر، پل و آسفالت روستای محمودآباد و ۲۲۰۰ مترمربع روسازی آسفالت افتتاح شد.

فرماندار شیراز در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه خدمات‌رسانی و رفع مشکلات به عنوانت یک اولویت مدنظر قرار دارد، گفت: تمامی تلاش ما رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار است که برای رسیدن به این مهم از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنیم.

حیدرعالیشوندی افزود: در ایام دهه فجر بیش از ۱۰۰ پروژه بااعتبار بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال در شهر شیراز افتتاح می‌شود که هرکدام به‌نوبه خود در مسیر رفع مشکلات حرکت می‌کند.