سیامک بابایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز ۹۶ اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال است.

رئیس اداره بازرسی بازرسی ونظارت تصریح کرد: از سوی دیگر ایجاد زمینه مناسب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، رسیدگی فوری و دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارشهای مردمی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی با اشاره به زمان اجرای طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز ۹۶ بیان کرد: این طرح از اول اسفند آغاز و تا ۳۱ فروردین سال آینده ادامه می‌یابد.

بابایی فر گفت: علاوه بر آن، اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب به ویژه صدا و سیما و جراید و تشریح اهداف و چگونگی اجرای طرح و نحوه دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی از طریق مسئولان ذیربط در استان و نیز استفاده از ظرفیت حداکثری اتاق‌های اصناف و سایر تشکل های مرتبط در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره ضرورت همکاری اصناف در اجرای این طرح اظهار داشت: کالا های مشمول این طرح شامل: نان، لبنیات، گوشت قرمز، شکر، گوشت مرغ، برنج، تخم‌مرغ، میوه، قند، روغن نباتی، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌جات، نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار است.

به گفته وی، در بخش خدماتی نیز شامل شرکت های مسافرتی هوایی، زمینی و دریایی و دفتر فروش آنها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری است.

بابایی فر با تاکید بر نظارت ویژه بر تامین، توزیع و قیمت میوه و مرکبات به ویژه میوه‌های پرمصرف شامل سیب، پرتقال و کیوی در این ایام افزود: علاوه بر آن نظارت بر مراکز نگهداری کالا مانند سردخانه ها و انبارها و بررسی میزان موجودی کالا در اول و پایان دوره به منظور پشتوانه ذخیره سازی انجام می‌شود.

رئیس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: از سوی دیگر، نظارت بر رعایت میزان سود قانونی مثل خرده و عمده‌فروشان و نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در طرح نورورزی، نظارت بر نحوه ارائه خدمات در اتوبوس های ویژه براساس ضوابط و مقررات، نظارت بر نحوه ارائه خدمات پارکینگ ها، توقف‌گاه ها، خشکشویی و قالیشویی، استقرار تیم‌های بازرسی در قالب تیم‌های سیار و ثابت در مراکز عمده عرضه کالا و میادین میوه و تره بار، پایانه های مسافربری بین شهری، و نیز نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و سطح شهر در دستور کار قرار می‌گیرد.