دسترسی به محتوای بومی ایرانی برای کاربران ۵۵ کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و در راستای راه اندازی مراکز توزیع محتوای بومی در کشور، امکان دسترسی به خدمات CDN (مراکز توزیع محتوا) برای کاربران در بیش از ۱۷۸ نقطه در ۱۱۰ شهر از ۵۵ کشور دنیا توسط یک شرکت دانش بنیان فراهم شده است.

فریدون قاسم زاده مدیر این شرکت دانش بنیان با اشاره به ضرورت بهبود خدمات ارائه شده بر بستر اینترنت و نحوه توزیع محتوا در داخل کشور، اظهار داشت: : در چند سال اخیر با هماهنگی و همکاری میان بخش دانش بنیان و دولت، ابزارهای ارائه محتوا روی شبکه ملی اطلاعات گسترش یافته و امروز شاهد تاثیر آن بر رونق کسب و کار هستیم.

وی با بیان اینکه پس از توافقات اخیر با شرکت های بزرگ خارجی برای ایجاد مراکز توزیع محتوا، هم اکنون در بیش از ۱۷۸ نقطه در ۱۱۰ شهر از ۵۵ کشور، امکان دسترسی به خدمات CDN برای کاربران فراهم شده است، ادامه داد: هم اکنون از طریق ۹ مرکز CDN در ۶ شهر کشور نیز امکان دسترسی به خدمات محتوای بومی برای کاربران فراهم است.

به گفته قاسم زاده، مرکز توزیع محتوا باعث بهبود سرعت و کیفیت سایت های ایرانی برای کاربران در خارج از کشور شده و به همین دلیل مورد استقبال سایت های پربازدید داخلی و سایت های خبری قرار گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف با اشاره به اینکه امروزه با گسترده تر شدن ارائه خدمات بر بستر اینترنت، استفاده از شبکه های توزیع محتوا، امری ضروری به شمار می رود، گفت: استفاده از CDN از سوی سازمان های بزرگ پربازدید و شرکت های نوپا، علاوه براینکه باعث حذف هزینه های سنگین خرید سرور و خرید پهنای باند اضافه می شود، ریسک عملیات DOS و DDOS به سایتهای ارائه دهنده خدمات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

قاسم زاده ارائه خدمات با گستره جهانی و با کیفیت استاندارد، دسترسی به محتواها در بیش از ۱۱۰ شهر جهان، افزایش سرعت در بارگذاری و نمایش صفحات وب بازدیدکنندگان، کاهش در مصرف پهنای باند و میزان منابع مصرفی سایت و مشاهده آفلاین سایت در زمان قطعی سرور اصلی را از مهمترین مزایای استفاده از خدمات CDN بین الملل دانست.

وی گفت: شرکت های ارائه دهنده خدمات، تولید کنندگان محتوا، سایت های خبری و خبرگزاری ها و سایت های ارائه دهنده موسیقی و ویدیو می توانند با استفاده از شبکه های توزیع محتوا، سرویس و خدمات خود را در سراسر جهان و از نزدیکترین محل با کیفیت بالا به مشترکان خود ارائه دهند.