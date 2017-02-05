به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولیدی آهک هیدراته پلدختر با اشاره به اینکه در ایام الله دهه فجر امسال یک هزار و ۹۹۴ پروژه با اعتبار بیش از ۲ هزار و ۸۹ میلیارد تومان در استان به بهره برداری می

رسد، اظهار داشت: این پروژه که شاید نخستین پروژه صنعتی در استان لرستان باشد یکی از پروژه های دهه فجر استان است.

وی با بیان اینکه استان لرستان همچنان از بیکاری رنج می برد و کمتر خانواده ای پیدا می شود که یک فرد بیکاری نداشته باشد و این امر به دلیل وجود ۱۵ سال رتبه اول بیکاری لرستان در کشوراست، تصریح کرد: لرستان علی رغم ظرفیت ها، پتانسیل ها و قابلیت های بسیار خوب طبق آسیب شناسی انجام شده حضور بخش خصوصی در آن بسیار فقیرانه بوده است.

استاندار لرستان گفت: در گذشته دولت به دنبال توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی بود که جوابگو نبود و در این چندسال بخش خصوصی وارد عمل شد و سالیانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان در لرستان سرمایه گذاری صورت می گیرد تا شاید بعد از گذشت ۵ سال بیکاری استان به میانگین کشوری برسد.

بازوند با بیان اینکه مردم شهرستان پلدختر از کلنگ زنی ها خاطره خوشی ندارند، افزود: بعضی پروژه ها در استان از کلنگ زنی تا آغاز عملیات اجرایی ۵ سال و سپس تا ۱۵ سال تازه ۶۵ درصد پیشرفت داشته است که این مسئله موجب بی اعتمادی مردم شده است.

وی از معاون وزیر صنعت خواست که عملیات اجرایی این پروژه در اسرع وقت آغاز شده تا خاطرات قبلی پروژه های راکد فراموش شود، ادامه داد: از مسئولان شهرستان پلدختر می خواهیم که به سرمایه گذاران کمک کنند و مشکلات احتمالی را حل کنند و در این رابطه فرماندار شهرستان پلدختر مکلف است که مشکلات سر راه سرمایه گذاران حل کند.