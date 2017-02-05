گمرک ایران به کنوانسیون ورود موقت استانبول پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، یکی از مهمترین مزیتهای پیوستن ایران به این کنوانسیون، ایجاد تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان است به طوری که عوارض و حقوق گمرکی متعلقه کالاهای صادراتی جهت ورود موقت در کشورهای عضو، صرفأ با ارائه کارنه تضمین از طرف ادارات گمرک، پذیرفته میشود. بنابراین، نیازی نیست وجوه نقدی یا هر گونه تضمین دیگری سپرده شود.
گمرک ایران چندی پیش، پس از انجام رایزنیهای فراوان وانجام اقدامات اولیه، درخواست عضویت در این کنوانسیون را از طریق سفیر ایران در بروکسل تقدیم دبیرکل سازمان جهانی گمرک کرده بود.
متعاقب تودیع سند کنوانسیون استانبول از سوی سفیر کشورمان در آذر ماه به دبیرکل سازمان جهانی گمرک، دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران طی نامه رسمی پذیرش تمامی ضمائم این کنوانسیون را به سازمان جهانی گمرک اعلام نمود.
با انجام این اقدامات دبیرکل سازمان جهانی گمرک الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت استانبول را رسماً به کلیه کشورهای عضو اعلام کرد.
بدین ترتیب کشورمان میتواند از تمامی مزیتهای مندرج در اصل سند و ضمائم آن بهرهمند شود.
الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) که اقدامات لازم در مورد آن از سوی گمرک ایران فراهم شده است مزیتهای ذیل را در پی دارد:
۱. تا به حال ۶۷ کشور از ۱۸۰ کشور عضو سازمان جهانی گمرک به این کنوانسیون ملحق شدهاند که آخرین موارد شامل موارد زیر است:
قطر و اندونزی (۲۰۱۴) قزاقستان (۲۰۱۳) بحرین و عمان (۲۰۱۲) برزیل، ترینیداد و توباگو و عربستان(۲۰۱۱) صربستان، بوسنی، امارات و گرجستان (۲۰۱۰) آلبانی و مولداوی (۲۰۰۹) ماداگاسکار و مونته نگرو(۲۰۰۸) تایلند (۲۰۰۷) مقدونیه و یوگسلاوی سابق (۲۰۰۶) مجارستان (۲۰۰۵) مالی، شیلی، آفریقای جنوبی، اوکراین، ترکیه، پاکستان (۲۰۰۴) مغولستان (۲۰۰۳) رومانی (۲۰۰۲) مالت (۲۰۰۱) اسلواک، اسلوونی (۲۰۰۰) کرواسی، جمهوری چک، لاتویا (۱۹۹۹) لیتوانی، الجزایر، آندورا، بلاروس (۱۹۹۸) دانمارک، فنلاند، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایرلند، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، تاجیکستان (۱۹۹۷) روسیه، استونی (۱۹۹۶) لهستان، هنگ کنگ، موریس، سوییس (۱۹۹۵) اتریش(۱۹۹۴) چین، نیجریه (۱۹۹۳) استرالیا، اردن، زیمبابوه (۱۹۹۲) مراکش (۱۹۹۱) غنا، رژیم صهیونیستی، نیجر، سودان (۱۹۹۰)
۲. سیستم کارنه آ. ت. آ (کنوانسیون آ. ت. آ و کنوانسیون استانبول) دارای مزایایی برای طرفهای تجاری، بازرگانان و مسافران و نیز برای گمرکات است.
۳. عوارض و حقوق گمرکی متعلقه، صرفأ با ارائه کارنه تضمین واز طرف ادارات گمرک، پذیرفته میشود. بنابراین، نیازی نیست وجوه نقدی یاهر گونه تضمین دیگری سپرده شود.
۴. کارنه آ. ت. آ حملونقل کالاها را در ترانزیت گمرکی، در مسیر رفت و یا برگشت از کشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء در داخل آن کشور، تحت پوشش قرار میدهد.
۵. در طول مدت اعتبار کارنه آ. ت. آ (معمولأ یکسال) کالاها میتوانند تحت همان کارنه در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده آن مایل باشد، بهطور موقت وارد شوند.
۶. پلمپ الصاق شده یا مشخصات کالاهایی که از طرف گمرکی ارائه شده، میتواند مورد شناسایی ادارات گمرک کشورهای عضو دیگری قرار گیرد که کالا از قلمرو آنها عبور میکند.
۷. مزایای عملی این سیستم در افزایش شمار کشورهای عضو نمود پیدا میکند. کنوانسیون ورود موقت آ. ت. آ در حال حاضر از جانب ۶۲ کشور و کنوانسیون استانبول از جانب ۳۸ کشور به اجرا گذاشته شده است.
۸. در سال ۲۰۱۴-تعداد ۱۷۸هزار کارنه آ. ت. آ صادر شده که ارزش این کارنهها معادل ۳۰-میلیارد دلار بوده است. کارنههای صادره نتیجه همکاری مشترک سازمان جهانی گمرک و اتاق بازرگانی بینالمللی آی سی سی است.
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