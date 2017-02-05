قلعه نویی: پرسپولیس از ما بهتر بازی کرد/ گل اول آفساید بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعد از شکست تیم فوتبال تراکتورسازی مقابل پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال در گفتگوی تلویزیونی گفت: به تیم پرسپولیس، بازیکنان و کادر خوبش تبریک می گویم. همه از فوتبال امروز لذت بردند. پرسپولیس از ما بهتر بازی کرد.

وی افزود: ما امروز ۱۰ بازیکن خود را در اختیار نداشتیم ولی در مجموع بازی زیبایی بود. واقعیت قضیه این است که بازیکنان اصلی خود را نداشتیم. بعضی از بازیکنان ما مثل ایران پوریان و سعید آقایی و شهرام گودرزی فیزیکی در زمین بودند. اگر بازیکنان دیگر را داشتیم، این نفرات را بازی نمی دادیم چون یکباره این مشکل برای تراکتورسازی پیش آمد.

سرمربی تراکتورسازی تاکید کرد: به غیر از گل اول پرسپولیس که شک دارم آفساید بود، تیم داوری عالی کار کرد و پرسپولیس در این شرایط هم از ما بهتر بازی کرد و هم فاصله امتیازاتش را زیاد کرد. با این وضعیت از کورس قهرمانی عقب افتادیم.

قلعه نویی در خصوص اینکه آیا امکان تغییر رای فیفا وجود دارد یا خیر، گفت: خیر، پنجره نقل و انتقالات دیگر بسته شده است و این مشکل حل نمی شود.

سرمربی تراکتورسازی همچنین در نشست خبری بعد از بازی در جمع خبرنگاران هم در خصوص این بازی اظهار کرد: باید به فوتبال ایران تبریک بگویم. از این بازی لذت بردم. یکی از بهترین زیباترین بازی های عمرم بود. پرسپولیس واقعا خوب بازی کرد و در همه خطوط از ما بهتر بود.

وی افزود: دو اشتباه فردی باعث شد که گل اول و سوم را بخوریم. متاسفانه نوری و بنگر این اشتباه را انجام دادند ولی در کل لیاقت پرسپولیس برای بردن بیشتر بود.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به عملکرد داور یادآور شد: هم گل اول آفساید بود و هم یک پنالتی روی فرزاد حاتمی گرفته نشد که تعجب می کنم.

قلعه نویی تاکید کرد: قرار نبود بازیکنانی مثل گودرزی و هادی محمدی و ایران پوریان بازی کنند. دیشب این تصمیم را گرفتیم. ما ۹ بازیکن اصلی خود را نداشتیم.

وی در خصوص اینکه مصاحبه ها علیه پرسپولیس در این مدت مبنی بر دستهای پشت پرده تمرکز تراکتورسازی را بر هم زده است، تصریح کرد: کسی مصاحبه نکرد.

در این هنگام مدیر رسانه ای باشگاه توضیح داد که این باشگاه دو بیانیه درباره عدالت در فوتبال صادر کرده است.

قلعه نویی در خصوص شانس قهرمانی تیمش هم گفت: شانس ما برای قهرمانی کمتر شده است و شانس پرسپولیس بیشتر است ولی ما راهمان را ادامه می دهیم تا ببینیم خدا چه می خواهد. از فردا فکر و ذکر ما روی بازی با ذوب آهن است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا توانسته حواشی تراکتورسازی را در این مدت مدیریت کند؟ تاکید کرد: تیم ما از نظر روحی و روانی لطمه خورد. واقعا نگران احمد نوراللهی و امید عالیشاه هستم. اینها سرباز هستند و مشخص نیست سرنوشت آنها چه می شود. تیم ما در مستطیل سبز شرایط خوبی داشت. قرار نبود محمد ایران پوریان و هادی محمدی را بازی بدهیم و دیشب بود که این تصمیم نهایی شد. تا صبح هم فکر می کردیم شاید بازیکنانمان را داشته باشیم. ما روی این مدل بازی امروز با پرسپولیس کار نکرده بودیم. حتی اگر داور گل اول را آفساید اعلام می کرد روند بازی تغییر می کرد. سه بازیکن ما شرایط بازی را نداشتند و در واقع با ۸ بازیکن بازی کردیم.

سرمربی تراکتورسازی درباره اینکه بازی بسته ای ارائه نداد و این باعث خوشحالی است، گفت: من هرجایی که بوده ام، سعی کردم تیم هجومی داشته باشم. قشنگی فوتبال به رد و بدل شدن گلهایش است. ما امروز هم برای کسب سه امتیاز آمده بودیم ولی این مدل را تمرین نکرده بودیم. چون به مشکل خوردیم تیم را حتی هجومی تر کردیم ولی گل آفساید شرایط ما را به هم ریخت. همه از این بازی لذت بردند. دنبال این نبودیم که یک امتیاز بگیریم و بازیکنانمان روی زمین بیافتند. قبل از بازی هم به بازیکنانم گفته بودم که علیه حریف مصاحبه نکنند و حتی سمت برانکو ایوانکوویچ بروند.

قلعه نویی درباره اظهارات کارلوس کی روش علیه برانکو ایوانکوویچ و اینکه گفته بود بازیکنان پرسپولیس اضافه وزن دارند، هم تاکید کرد: ما باید به ایران فکر کنیم. کشور ما ۷ هزار سال تاریخ و فرهنگ دارد ولی یکسری رفتارها باعث شده این اتفاقات رخ بدهد. ۴۰ سال پیش لیگ ما، عین بوندس لیگا بود. ۴۰ سال پیش ماشین سازی و سپاهان زمین اختصاصی داشتند. من حتی به کی روش هم گفته بودم. هدف باید این باشد که به مردم ایران احترام بگذاریم. اینها مسائلی است که باید حل شود.

وی یادآور شد: هم پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا درگیر است و هم باید به جام جهانی برویم. این حرفها پیش می آید. به نظرم بازیکنان پرسپولیس خوب بازی کردند. درباره اضافه وزن بازیکنان این تیم هم حرفی نمی زنم چون مربی آنها نیستم. امیدوارم که یک وفاق ایجاد شود. استقلال هم مقابل السد قطر پیروز شود و سهمیه ما در آسیا حفظ شود. هرچند نباید سقف آرزوهای ما این باشد که دو بار پیاپی به جام جهانی برویم. اگر این مسائل نبود ما الان جزو ۲۰ تیم اول دنیا بودیم.

سرمربی تراکتورسازی در پاسخ به این سئوال که مسبب اصلی این اتفاقات و مشکل ایجاد شده برای استقلال را چه کسی می دانید؟ گفت: امیر قلعه نویی.

این پاسخ سرمربی تراکتورسازی با خنده خبرنگاران همراه شد. قلعه نویی ادامه داد: مقصر فروریختن ساختمان پلاسکو هم من بودم! آن موقع که لیست استقلال به آسیا نرسید، کسانی که لقمه آنها مشکل داشت، این مشکل را گردن امیر قلعه نویی انداختند. الان هم یک مسئله ای پیش آمده است حتما یک جا کم کاری شده که باید آسیب شناسی شود تا این مشکلات ایجاد نشود. اینکه بگوییم مقصر چه کسی است فایده ندارد. مقصر را باید شناسایی کرد ولی باید آسیب شناسی هم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته بیستم لیگ برتر روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس رفت و با سه گل شکست خورد.