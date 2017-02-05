به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از پیروزی ۳ بر صفر عصر یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس مقابل تراکتورسازی گفت: خیلی خوشحال هستیم از این پیروزی. ما یک دربی واقعی را پشت سرگذاشتیم. یک بازی بسیار عالی را شاهد بودیم و همه از آن لذت بردند.

وی افزود: خیلی کم پیش می آید که یک دربی اینطور زیبا باشد. خوش شانسی ما هم بود که این بازی را سه بر صفر ببریم. در طول بازی برتر از تراکتورسازی ظاهر شدیم. ما در زمین ورزش نشان دادیم که برتر هستیم. ما می خواهیم در زمین بازی نشان دهیم که قهرمان هستیم. قهرمان واقعی بازیکنان پرسپولیس هستند.

سرمربی سرخپوشان تهرانی خاطرنشان کرد: چیزی که به عنوان مربی من را خوشحال می کند این است که برابر یک تیم قوی مثل تراکتورسازی برنده شدیم. این بازی برای ما ارزش چهار امتیاز را داشت.

وی افزود: می دانم تراکتورسازی قبل از این بازی با مشکل بزرگی مواجه شد. به همین خاطر کاملا آقای قلعه نویی و شاگردانش را درک می کنم. اما ما می خواهیم ثابت کنیم که شایسته این جایگاه هستیم.

ایوانکوویچ با اشاره به حضور پرتعداد تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت: آنها حمایت خوبی از تیم ما داشتند و این پیروزی را به آنها تقدیم می کنم و به آنها به خاطر این برد شیرین تبریک می گویم. هواداران در طول فصل یار دوازدهم ما بودند.

برانکو در مورد گل زودهنگام تیمش و تاثیر آن در رقم خوردن این نتیجه گفت: این می توانست یک شوک باشد برای حریف. آن چیزی که مهمتر هست اینکه بازیکنانم کوتاه نیامدند. آنها می دانستند که نباید کوتاه بیایند چرا که برایشان دردسر ساز خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد زیاد شدن فاصله تیمش در صدر جدول گفت: هنوز چیزی تمام نشده است. ما الان امتیاز خوبی داریم اما به صورت تئوریک اصلا نمی توانیم مطمئن باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به محرومیت کمال کامیابی نیا چه تدبیری برای دربی دارید گفت: این خطری بود که از قبل وجود داشت. قبلا هم گفته بودم که صرفه جویی نمی کنیم. هر بازیکنی باید در زمین تمام توانش را بگذارد. الان دیگر کاریش نمی شود کرد. باید برایش چاره ای بیندیشیم.

برانکو در مورد اظهار نظر خبرنگاری که به وی به خاطر پیروزی برابر تراکتورسازی با اضافه وزن بازیکنانش تبریک گفته بود گفت: نمی خواهم در این موارد صحبت کنم. می خواهیم از فوتبال لذت ببریم. ما بازی به بازی پیش می روم و می خواهیم در همه بازی ها پیروز شویم و در نهایت به هدف اصلی مان که قهرمانی است دست پیدا کنیم.

ایوانکوویچ در مورد اینکه آیا نمی شد کامیابی نیا را زودتر بیرون می کشیدید تا محروم نمی شد گفت: خطایی که صورت گرفت به شکلی نبود که کارت زرد بدهد اما به هر حال این مسائلی است که پیش می آید و کاریش نمی شود کرد.

سرمربی پرسپولیس در مورد دربی گفت: این بازی پیش روی ماست. استقلال به چند پیروزی دست پیدا کرده است. برد امروز برابر تراکتورسازی هم برای ما بسیار مهم بود. حالا فضا خیلی خوب هست. در دربی مهم نیست که کدام تیم کجای جدول است یا کدام تیم با چه ترکیبی بازی می کند. این یک بازی خاص است. می دانیم که چه چیزی در انتظار ماست. استقلال مهره و اعتماد به نفس خوبی دارد. امیدوارم سه شنبه هم برابر السد برنده شود. همه ما روز سه شنبه هوادار استقلال خواهیم بود اما بعدش ...

وی در مورد اینکه آیا با همین بازیکنان به لیگ قهرمانان آسیا خواهید رفت گفت: این کادری است که ما در اختیار داریم و باید با آنها ادامه دهیم. این بازیکنان خوب هستند و با تمام توانشان برای پرسپولیس بازی می کنند.