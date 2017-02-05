هرم سنی جمعیت کشور در بهترین وضعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عینی زیناب عصر یکشنبه در همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در رفسنجان اظهار داشت: جمعیت توسط سه متغیر تحت تاثیر قرار می گیرد که تعداد افراد متولد شده، تعداد افراد فوت شده و تعداد افراد مهاجرت کرده به خارج و داخل باعث می شود ورودی های جمعیت زیاد شود و از آن طرف باعث کم شدن حجم جمعیت شود.

وی افزود: اگر برای جمعیت می خواهیم برنامه ریزی داشته باشیم باید هر سه متغیر باروری، مرگ و میر و مهاجرت را را در نظر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته جمعیت جهان روند رشد کندی را داشته ولی از ۱۹۵۰ به بعد رشد جمعیت شتاب بیشتری به خود گرفته است، ابراز داشت: از ۱۷۵۰ به بعد روند مرگ و میرها کاهش و روند تدریجی جمعیت آغاز می شود، انقلاب صنعتی باعث می شود که پیشرفت های پزشکی زیادی شود و دانش پزشکی بتواند مرگ و میرها را کنترل کند.

این جمعیت شناس اظهار کرد: در کشور ما در ۵۰ سال پیش متوسط طول عمر حدود ۳۵ سال بود که الان به ۷۳ سال رسیده است که تغییرات در مرگ و میر و امید به زندگی را داشته ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: محتمل ترین گزینه درباره جمعیت کشور این است که روند افزایشی را تا سال ۲۰۴۵ داشته باشیم و در سال ۲۰۴۵ به حدود ۹۴ میلیون نفر برسیم و بعد از آن روند کاهشی را تجربه کنیم و به ۷۰ میلیون در پایان قرن بیست و یکم برسیم البته این گزینه ها در صورتی است که روندهای گذشته را ادامه دهیم.

عینی زیناب در عین حال گفت: البته می توانیم با برنامه ریزی و سیاست گذاری، خطوط بالاتر را تجربه کنیم یعنی جایی که کاهش جمعیت در آن نباشد یا می تواند شرایط بدتر باشد و ما کاهش جمعیت را شدیدتر ببینیم و به حدود ۴۰ میلیون نفر نیز برسیم.

وی در ادامه گفت: در فاصله ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ روند خوبی را در زمینه امید به زندگی داشته ایم نوزاد پسری که در ۱۹۵۰ به دنیا می آمد انتظار می رفت حدود ۴۱ سال عمر کند ولی این عدد را ما اکنون به ۷۴ سال رسانده ایم. اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند تا پایان قرن بیست و یکم به حدود ۸۶ سال خواهیم رسید.

وی ادامه داد: برای خانمها نیز روند افزایش عمر را داشته ایم به نحوی که نوزاد دختری که در ۱۹۵۰ به دنیا می آمد انتظار می رفت حدود ۳۸ سال عمر کند ولی این عدد اکنون به ۷۶ سال رسیده است.

این جمعیت شناس بیان داشت: اگر ۳۰ سال آینده را بخواهیم پیش بینی کنیم، در صورت ادامه برنامه های فعلی میزان مرگ و میر در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیشتر خواهد شد که عمده دلیل بیشتر مرگ و میرهایی که در این گروه سنی اتفاق می افتد ناشی از حوادث ترافیکی و اعتیاد هستند که بیشتر سبک زندگی افراد باعث اتفاق این رخداد می شوند.

عینی یادآور شد: برای خانمها نیز اگر بخواهیم ۳۰ سال آینده را بر اساس روند ۱۵ سال گذشته بررسی کنیم، سنین ۱۸ تا ۲۵ سالگی روند افزایشی برای مرگ و میر را تجربه خواهند کرد و لازم است مداخلات در مرگ و میر داشته باشیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه با کاهش وضعیت باروری مواجه هستیم، تصریح کرد: مطالعه ای در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۹ انجام شده است که بر اساس آن کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند میزان باروری آنها ۱.۳ درصد است، احتمال ازدواج تا ۴۰ سالگی برای کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند ۷۸ درصد است، کسانی که ازدواج می کنند ۸۸ درصد شانس دارند که فرزند اول را بدنیا بیاورند و کسانی که فرزند اول را بدنیا می آورند ۶۸ درصد شانس دارند که فرزند دوم را بدنیا بیاورند.

وی ادامه داد: براساس این تحقیق در کسانی که تحصیلات پایین دارند، میزان باروری کل ۲.۲ درصد است، ۹۵ درصد تا ۴۵ سالگی ازدواج می کنند، ۹۲ درصد از کسانی که ازدواج کرده اند فرزند اول دارند، ۸۴ درصد از کسانی که فرزند اول دارند فرزند دوم را بدنیا می آورند.

عینی ادامه داد: در این مطالعه، میزان باروری زنان شاغل ۱.۱ درصد است که خیلی کمتر از متوسط کشوری است، ۷۴ درصد شانس ازدواج تا ۴۰ سالگی را دارند، کسانی که ازدواج می کنند ۷۴ درصد شانس دارند فرزند اول را بدنیا بیاورند و ۶۵ درصد از کسانی که فرزند اول را دارند شانس فرزند دوم را دارند.

وی تأکید کرد: باید سیاست گذاری را طوری طراحی کنیم که جامعه ما همچنان که بازار اشتغال را برای زنان حفظ کنیم آنها را تشویق به فرزندآوری کنیم.

این جمعیت شناس در پایان تصریح کرد: هرم سنی جمعیت کشور در بهترین وضعیت است به نحوی که اکثر جمعیت ما دهه شصتی هستند که در نیروی کار هستند که باعث رشد وشکوفایی کشور شوند.