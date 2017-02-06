وزیر ورزش و جوانان وارد گچساران شد/ ادای احترام به شهدان گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در بدو ورود به گچساران مورد استقبال استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و فرماندار گچساران قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در گلزار شهدای گمنام گچساران، به مقام شامخ شهیدان این شهر ادای احترام کرد.

سلطانی فر همچنین از مجموعه های ورزشی شهرستان گچساران بازدید کرد.

نشست با ورزشکاران، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش گچساران، نشست با مسئولان سازمان‌های مردم نهاد و قهرمانان ورزشی شهرستان کهگیلویه، بازدید از ورزشگاه 15 هزار نفری و سرای ورزشکاران یاسوج از جمله برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان به این استان است.

مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان همچنین در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد حضور می‌یابد.