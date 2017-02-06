به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بینالملل شود.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بینالملل شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیتهای ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل میشوند و ترافیک دیتا دریافت میکنند.
معاون وزیر ارتباطات از راهاندازی مراکز تبادل ترافیک در استانهای اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راهاندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیکترین نقطه به مشتری میرسد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راهاندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانشبنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بینالملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بینالملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.
جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بینالمللی، سرویسها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.
وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاههای اجرایی، بهرهبرداری رسمی میشود و دستگاههای اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانهروز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هماکنون مراکز آگاهیرسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانهای راهاندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.
جهانگرد گفت: هماکنون سیستم ویروسکاو بر روی شبکه راهاندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهیرسانی از ویروسهای رایانهای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم میکند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هماکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا میکند.
به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانشآموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده میشود.
به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.
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