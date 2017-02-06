وزیر ارتباطات به استان سمنان سفر می کند/ افتتاح اداره پست شاهرود

مسعود میررضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه وزیر ارتباطات برای افتتاح پروژه ساختمان اداره پست شاهرود، صبح سه شنبه وارد این شهرستان خواهد شد، ابراز داشت: اداره جدید پست این شهرستان در زمینی به مساحت ۷۰۰متر مربع آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه فناوری های ارتباطی، انواع پست، دیجیت، انبار، بایگانی، مرسولات، امور ویژه کارت ملی و ثبت در زمره بخش های این اداره هستند، افزود: برای ساخت این ساختمان اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه شده و هدف از ساخت آن ارتقای خدمات پستی به شهروندان شهرستان شاهرود بیان می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان همچنین گفت: وزیر ارتباطات در شاهرود پروژه مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا را با هدف ارتقای خدماترسانی در بخش اشتغال زایی فناورانه کلنگ خواهد زد.

میررضایی تاکید کرد دیگر پروژه استان سمنان که واعظی در آن حضور خواهد داشت، افتتاح مرکز دیتا سنتر اداره کل فناوری اطلاعات استان سمنان خواهد بود که این پروژه با اعتبار هشت میلیارد تومان در سال جاری احداث شده است.

وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، در آئین آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداره کل فناوری اطلاعات استان سمنان نیز حضور خواهد داشت.

مدیرکل فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: حضور در شورای اداری شاهرود همزمان با ساعت ۹صبح سه شنبه، نوزدهم بهمن ماه۹۵ و دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار سمنان همچنین نشست خبری با اصحاب رسانه در شاهرود و حضور در برنامه رادیویی در زمره برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان سمنان است.