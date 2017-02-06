۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

کولاکوویچ هفته آینده به تهران می آید

سرمربی تیم ملی والیبال ایران هفته آینده برای امضای قرارداد و حضور در پلی آف لیگ برتر به تهران می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رئیسه فدراسیون والیبال شب گذشته رای به سپردن سکان هدایت تیم ملی والیبال ایران به ایگور کولاکوویچ داد.

این مربی اهل کشور مونته نگرو هفته آینده برای امضای قرارداد خود با فدراسیون والیبال و رسمی شدن مسئولیت جدیدش به تهران می آید.

نظارت بر بازی های حساس مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال و انتخاب بازیکنان برتر برای دعوت به اردوی تیم ملی والیبال از دیگر برنامه های سرمربی جدید تیم ملی در مدت حضور در ایران است.

لیگ برتر والیبال مردان ایران ۲۵ اسفندماه به پایان می رسد و نخستین اردوی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رویدادهای پیش رو بعد از تعطیلات نوروز سال ۹۶ آغاز می شود.

