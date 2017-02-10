حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد صبح جمعه در خلال راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان تاثیر مبارزات روحانیان در پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: شیوه تلاش ها و مبارزات پیامبر اسلام (ص) برای برقراری حکومت اسلامی نشان داد که ایشان بنای کار خود را بر آگاه‌سازی توده های مردم، اقناع فکری ایشان و همراه ساختن مردم با خویش در مبارزه با کفر و ساخت جامعه مبتنی بر خداپرستی و بندگی خالق حقیقی انسان قرار دادند.

وی افزود: پس از پیوستن مردم مدینه به آن حضرت و افزایش قدرت لازم، اقدام به تشکیل حکومت در مدینه برای دفع تجاوز و جهاد مسلحانه با کفار دست زدند و پس از تثبیت پایه های حکومت نوپا به دعوت تمدن های مطرح آن روز به اسلام اقدام کردند اما تجربه اصلی جامعه شیعه در برقراری حکومت اسلامی بر این بود که در صورت هماهنگی و اتحاد میان اقشار مختلف مردم و تبعیت از رهبری عالمان باتقوا و آگاه به زمان، تمامی نقشه‌های دشمن برای مقابله با این نظام و حکومت الهی نقش بر آب خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، گفت: جمله معروف امام خمینی (ره) که می‌فرمایند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» نیز چکیده همین تجربه است و این‌گونه بود که مردم مسلمان شاهد تحقق این وعدۀ خداوند متعال شدند.

روحانی نژاد افزود: امام خمینی(ره) با الگو گرفتن ازشیوه تبلیغی پیامبر بزرگ اسلام و سیر تحولات جامعه مسلمان و بخصوص شیعه و نحوه ارتباط و میزان نفوذ علمای اسلام در میان مردم در طول تاریخ، که از زمان غیبت امام زمان(ع) شکل جدی به خود گرفت و زحمات ایشان در طول تاریخ در پیمودن راه حق و نشان دادن آن به مردم و رعایت تقوای الهی سبب ایجاد حس اعتماد و پیوند عمیق مردم با ایشان شد که این تاثیر گذاری و قدرت نفوذ در نهضت تنباکو به رهبری میرزای شیرازی به خوبی حتی برای دشمنان اسلام مشخص شد و خط سیر مبارزه خویش را علیه طاغوت با تکیه بر ایمان مردم به اسلام و مکتب حسینی آغاز کرد.

وی ادامه داد: امام (ره) پس از رحلت آیت الله بروجردی که مرجعیت تقلید شیعیان را عهده دار شد مبارزه را به شکل قاطع و بدون مماشات و ترس از حاکمیت شروع کرد و مردم با آگاهی از مواضع و افکار ایشان چون آن را منطبق بر باورهای اسلامی خویش می دانستند با وی همراه شدند و در این میان اولین گروهی که فداکارانه در مبارزه همراه امام شدند طلاب و روحانیان بودند که در ماجرای فیضیه و ... همیشه پیشگام عرصه مبارزه با حکومت طاغوت بودند و شهدای بسیاری نیز تقدیم کردند لذا ایشان وظیفه رساندن پیام امام به تمام مردم و سازماندهی حرکت های مردمی و نظم بخشی به آن را عهده دار شدند تا مبارزات به شکل جامع و هماهنگ به رهبری امام گسترش یابد و به اقصی نقاط ایران کشیده شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: این مشی امام برخلاف برخی گروه‌های انقلابی در آن دوران که بیشتر معتقد به تقابل نظامی با حکومت پهلوی و قیام مسلحانه بودند، امام خمینی (ره) و بیشتر علما با الهام از سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، شیوه آگاه سازی مردم و انقلاب فرهنگی را ترجیح داده و با اعتقاد به پیروزی خون بر شمشیر، بقای دراز مدت نظام جمهوری اسلامی را تضمین کردند.



روحانی نژاد در ادامه با اشاره به عنصر ایجاد انگیزه در مردم برای پیوستن به نهضت مبارزه با طاغوت نیز گفت: در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی به نقل از امام حسن عسگری (ع) آمده است «یک فقیهی که در پی نجات یتیمی از ایتام ما که نه ما را دیده و نه به ما دسترسی دارد برآید و او را در حدّ نیازش آموزش دهد، بر ابلیس سخت‌تر از هزار عابد است. زیرا عابد فقط برای نجات خودش تلاش می‌کند، ولی فقیه علاوه بر خود به فکر تمام بندگان خدا است تا آنان را از دست ابلیس و یارانش نجات دهد، به همین خاطر نزد خداوند از هزاران هزار زن و مرد عابد برتر است».

وی افزود: روحانیان دوشادوش حضرت امام(ره) پس از شروع نهضت توسط ایشان وظیفه افزایش آگاهی مردم از معارف اسلام و التزام ایشان به انجام فرایض الهی را به شکل جدی دنبال کردند چراکه یکی از برنامه های نظام استکبار دوری مردم از شناخت اصول اسلام ناب و عمل به آن بود که توسط پهلوی ها اجرا می شد و این قشر با برملا کردن این دسیسه ها برای اسلام زدایی از جامعه ایرانی و غارت منابع ملی توسط استکبار و عوامل آن و قرار دادن ملت بزرگ ایران تحت سلطه اجانب مردم را بیدار کرده و با نهضت همراه کرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: تجربه دسیسه‌های نظام سلطه برای ایجاد انحراف در نهضت مشروطه که نهضت را تحریف نمود و منجر به اعدام شیخ فضل الله نوری شد، سبب شد تا روحانیان زیر بار کارهای خلاف شرع خاندان پهلوی نرفته و با آگاه کردن مردم مسلمان از دسیسه‌های دشمنان خارجی و عاملان دست‌نشانده در داخل کشور، غیرت دینی مردم را بیدارتر کرده و انگیزه‌های الهی را در آنها زنده سازند.

روحانی نژاد بیان داشت: در این میان روشنگری امام خمینی (ره) و بسیاری از مراجع و علمای دیگر مانند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، شهید آیت الله بهشتی، شهید آیت الله مطهری، شهید آیت الله مفتح، مرحوم آیت الله طالقانی و یاران باقی مانده از آن دوران مانند حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی، نقش بسیار مؤثری در ایجاد روحیه طاغوت‌ستیزی و مخالفت با دخالت‌های کفار و بیگانگان در عموم مردم داشت.