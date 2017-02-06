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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

به مناسبت دهه فجر؛

پروژه گازرسانی به روستای کوهچر شهرستان جم افتتاح شد

پروژه گازرسانی به روستای کوهچر شهرستان جم افتتاح شد

بوشهر - پروژه گازرسانی به روستای کوهچر شهرستان جم با حضور معاون سیاسی استانداری بوشهر مسئولان شهرستان جم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار جم ظهر دوشنبه در حاشیه بهره‌برداری از طرح گاز رسانی کوهچر بیان داشت: روستای کوهچر طی سه سال اخیر تغییرات زیادی را به خود دیده است و باید به پشتکار و پیگیری بانوی دهیار و اعضای شورای این روستا آفرین گفت.

فتح‌الله نوروزی اضافه کرد: در دو سال اخیر، سه زیرساخت مهم شبکه و گازرسانی و طرح هادی این روستا اجرایی شده و امیدواریم بتوانیم با پیگیری های انجام شده مشکل آنتن دهی تلفن همراه روستا را نیز برطرف کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در حاشیه افتتاح طرح گازرسانی روستای کوهچر جم گفت: طرح گازرسانی روستای کوهچر در مسیری کوهستانی و ظرف مدت ۴۵ روز اجرایی شد.

غلامعباس حسینی خاطر نشان کرد: آخرین روستای فاقد گاز شهرستان جم روستای سرچشمه است که تا پایان سال گاز رسانی آن به اتمام می رسد.

پروژه گاز رسانی به کوهچر با اعتبار ۵۵۰ میلیون تومان و ظرف ۴۵ روز آغاز و به بهره برداری رسید.

با تکمیل گازرسانی سرچشمه، میزان گازرسانی به شهرها و روستاهای جم به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

کد مطلب 3898881

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