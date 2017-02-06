۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

در جریان معاملات بازار آزاد؛

سکه طرح قدیم ۱۹ هزار تومان گران شد/قیمت دلار به ۳۸۴۸ تومان رسید

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح قدیم ۱۹ هزار تومان، طرح جدید ۹۸۰۰ تومان و نیم سکه ۵ هزار تومان گران شد، همچنین نرخ دلار هم به ۳۸۴۸ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۹ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان، طرح جدید با افزایش ۹۸۰۰ تومان به یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان، نیم سکه با ۵ هزار تومان افزایش ۶۳۹ هزار تومان، ربع سکه با ۴ هزار تومان افزایش به ۳۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش به ۲۱۵ هزار تومان رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۲۳ دلار و ۲۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۵ هزار و ۳۴۱ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۸۴۸ تومان، یورو ۴۲۶۰ تومان، پوند ۴۸۶۸ تومان، درهم امارات ۱۰۷۴ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۰۸۰ تومان است.

