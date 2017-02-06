بررسی بازگشت اینترنت حجمی نامحدود برای کاربران نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر عمیدیان در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از فاز اول که در شهریور ماه بود تاکنون، اظهار داشت: در قالب تنظیم مقررات، تعامل مدیریت شده‌ای با شبکه‌های ارتباطی در داخل کشور صورت گرفت و طبق آن موفق به ارائه مجوزهای اپراتورهای ارتباطی شدیم.

وی جداسازی ترافیک داخل و خارج را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در راستای رشد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و گفت: دسترسی مردم به پهنای باند با قابلیت تحرک، رقابتی کردن تعرفه‌ها، امکان عرضه خدمات بدون محدودیت تکنولوژی و نیز ساماندهی میزبانی داخلی از دیگر اقدامات صورت گرفته برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم بوده است.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه باید کف هزینه ترافیک داخلی را به نحوی تنظیم کنیم که ترافیک خدمات ویدئویی از جمله VOD و IP TV مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که ترافیک شبکه با افزایش خدمات ویدئویی آنلاین ۷۵ تا ۸۰ درصد رشد کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر این اساس قصد داریم موضوع حجم نامحدود اینترنت ثابت را برای کاربر نهایی داشته باشیم که این موضوع را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی خواهیم کرد.

وی گفت: بر این اساس مدل ارائه اینترنت نامحدود ثابت برای کاربر نهایی در شبکه ملی اطلاعات تغییر می‌کند و اینترنت نامحدود حجمی خواهیم داشت.

عمیدیان، ارائه مجوز اینترنت پرسرعت ثابت با قابلیت تحرک (TDLTE) و نسل سوم و چهارم موبایل را از دیگر اقدامات صورت گرفته طی سه سال اخیر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۶ میلیون مشترک موبایل پهن باند و ۱۰ میلیون مشترک اینترنت پرسرعت ثابت داریم.

وی تأکید کرد: آئین‌نامه توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی در شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است و ما در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز به زودی موافقت اصولی اجرای این طرح را تدوین می‌کنیم.