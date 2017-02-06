اعلام محورهای مسدود/توصیه پلیس به مسافران جاده ای

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اعلام آخرین وضعیت راه های مواصلاتی کشور، افزود: در حال حاضر محور شمشک- دیزین در استان های تهران و البرز و محور پونل _خلخال در استان های گیلان و اردبیل همچنین محور سرو آباد - پاوه در استان های کردستان و کرمانشاه و محور سه راهی پونل در استان گیلان به دلیل برش برف و یخ زدگی و احتمال ریزش بهمن مسدود است .

ویتفزود در جنوب و جنوب شرق کشور هم درجنوب استان سیستان و بلوچستان (محور های فرعی دلگان - جلگه، بزمان - دلگان، دلگان به ایرانشهر، ایرانشهر- مهرستان,جلگه به چاه اسحاق، فنوج به رمشک، نیکشهر - بنت، چاهان - زرآباد،خیرآباد و ابتر) به علت طغیان رودخانه های محلی و استان کهگیلویه و بویر احمد (محور فرعی سی سخت -پادنا) به علت بارش شدید برف و کولاک تردد تنها با زنجیر چرخ امکان دارد .

رحمانی ادامه داد: محور کرج - چالوس از ساعت ٦:٣٠ صبح تاریخ ١٨ بهمن تا اطلاع ثانوی به علت ریزش بهمن مسدود است .

وی ادامه داد: تمامی رانندگانی که قصد تردد در محور های مواصلاتی استان آذر بایجان شرقی را دارند موظف هستند خودرو خود را به تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و چراغ مه شکن مجهز کنند چرا که ماموران پلیس راه با رانندگانی که تجهیزات زمستانی همراه ندارند یا خودروی آنها دارای نقص فنی است برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد ، حتی در برخی مواقع خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی تصریح کرد :با توجه به بارش برف در تمامی محور های مواصلاتی استان و لغزنده بودن جاده ها داشتن زنجیر چرخ برای تردد اجباری است.

رحمانی ادامه داد: با تلاش عوامل راهداری و ماموران امدادی در صدد هستیم محورهای اصلی استان را باز نگه داشته ولی راه ارتباطی تعدادی از روستاها در شهرستان های "مراغه"، "میانه"، "مرند"، "کلیبر"، "جلفا"، "هشترود"، "هریس"، "ورزقان"، "سراب"، "چاراویماق" و "بستان‌آباد" مسدود شده که با تلاش و پیگیری عوامل راهداری در صدد هستیم هرچه سریع تر بازگشایی راه روستاهای گرفتار در برف صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان از مسافرت های غیر ضروری پرهیز کنند، گفت: در صورت ضرورت سفر حتما با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه حرکت کرده و از سالم بودن برف پاک کن ها و بخاری اطمینان یافته و مقداری مواد خوراکی و لباس گرم به همراه داشته باشند.