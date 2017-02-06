ورزش کهگیلویه نیازمند تکمیل پروژه های نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، عدل هاشمی پور عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه که با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار استان برگزار شد گفت: امروز شاهد وحدت و همدلی دولت و مجلس هستیم که در سایه این اتحاد می توان بسیاری از مشکلات را بویژه در مناطق کمتر برخوردار رفع کرد .

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در هشت ماه گذشته با همکاری و تعامل مسولان استانی و شهرستانی و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بسیاری ازمسئولان کشوری از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو و مسئول پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس به شهرستان کهگیلویه سفر کردند که این سفرها مایه خیر و برکت بوده است.

وی با بیان اینکه امید است سفر وزیر ورزش و جوانان موجب رونق ورزش در شهرستانهای حوزه انتخابیه شود گفت: بخش ورزش در شهرستانهای حوزه انتخابیه به لحاظ مالی و اسپانسر مالی هیچی ندارد و ورزشکاران با هزینه شخصی خود به مسابقات استانی و کشوری اعزام می شوند .

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه بزرگ از آغاز ساماندهی ورزش شهرستانهای حوزه انتخابیه با همکاری پیشکسوتان ورزش خبر داد و گفت: باید کارگروهی از سوی وزیر ورزش و جوانان برای پیگیری امور زیر بنایی و بررسی زیرساختهای ورزش در این چهار شهرستان تشکیل شود.

هاشمی پور با اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمامی در هر چهار شهرستان که عمرمفید سوله ها و ستونها آنها در حال اتمام است وجود دارد، افزود: با تشکیل این کارگروه می توان این پروژهای نیمه تمام را در این چهار شهرستان که مطالبه به حق مردم بویژه ورزشکاران است تکمیل و به بهره برداری رساند.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته کشتی گیران شهرستان کهگیلویه با هزینه یکی از خیرین به مسابقات کشوری در زاهدان اعزام شدند و در این مسابقات هم مدال طلا به دست آوردند افزود : با وجود ظرفیتها و توانمندیهای ورزشی هیئتهای ورزشی شهرستانهای حوزه انتخابیه با یارانه ورزشکاران اداره می شود.

هاشمی پور از اختصاص ۸۰ میلیارد ریال از محل نفت به حوزه ورزش جوانان شهرستان بهمئی خبر داد و گفت : این اعتبار برای احداث زمین ورزشی، چمن مصنوعی و ساخت سوله های ورزشی در شهر لیکک و بخشهای تابعه این شهرستان هزینه می شود.

وی افزود : در صورت تخصیص همین مقدار اعتبار برای هربخش ورزش سه شهرستان کهگیلویه، چرام و لنده ورزش در این سه شهرستان احیاء می شود.