توسعه اشتغال نیروهای بومی شهرستان جم در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله نوروزی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری جم با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در بخش کشاورزی، بیان داشت: هفتهزار و ۹۰۰ هکتار از زمینهای جم را اراضی کشاورزی شامل میشود و دو کشاورز شهرستان در سال جاری در کشور عنوان برتر کشوری را کسب کردند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۸۲ جم از بخش به شهرستان ارتقا پیدا کرد و هماکنون دارای پنج دهستان است، بیان کرد: ۶۷ درصد مردم جم در ۲۴ خرداد ۹۲ به دولت تدبیر و امید رای دادند.
فرماندار جم تصریح کرد: ۹۵ میلیارد تومان در سه ساله دولت تدبیر و امید به حساب شهرداری و دهیاریها واریز شده است که ۳۷ میلیارد از این مبلغ به دهیاریها اختصاص یافته است و ۳۲۰ میلیارد تومان پروژه در سال جاری افتتاح و کلنگزنی شده است.
انتقال آب دریا به جم
نوروزی بیان داشت: پروژههای بزرگ خط انتقال آب دریا به جم و آبخیزداری با تامین اعتبار وزارت نفت در حال اجرا است.
فرماندار جم در ادامه به فاز اول جاده جم پالایشگاه اشاره کرد و گفت: این پروژه توسط وزارت نفت تامین اعتبار شده و به علت مشکل در تملک اراضی با کندی مواجه شده است.
وی گفت: تاکنون ۵۸۰ کیلومتر توسعه خط انتقال گاز در جم داشتهایم که ۱۰۰ کیلومتر آن در دولت تدبیر و امید اجرایی شده است و ۵۰ بوستان امید روستایی در شهرستان در دست اجرا است که برخی بهزودی افتتاح میشود و مابقی نیز تا پایان سال در اختیار مردم قرار میگیرد.
ساخت ۱۷ زمین چمن مصنوعی
فرماندار جم افزود: در دولت تدبیر و امید ۱۷ زمین چمن مصنوعی در روستاهای شهرستان احداث شده است.
این مسئول گفت: با دستور وزیر بهداشت، بستههای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان جم به طور کامل اجرایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۱ هزار ورزشکار سازمانیافته در جم داریم و سرانه ورزش شهرستان از ۶۸ سانتیمتر در دولت قبل به ۱۲۰ سانتیمتر در دولت تدبیر و امید رسیده است.
فرماندار جم گفت: طرح نخبهپروری در راستای تربیت نیروی انسانی و ارتقای دانش فرزندان جم در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: ۱۳ مدرسه و توسعه فضای ورزشی و یک سالن ورزشی در حوزه آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید در جم احداث شده است.
۲۱ مدرسه فاقد فضا در جم وجود دارد
رئیس شورای اداری جم گفت: هفت فضای آموزشی تخریبی و ۲۱ مدرسه فاقد فضا در جم وجود دارد که نیاز است از ظرفیتهای صنایع برای کاهش مشکلات بهره برد.
فرماندار جم ضمن تمجید از همکاریهای خوب منطقه ویژه در حوزه اشتغال تصریح کرد: با پیگیریهایی که انجام دادیم، توسط حوزه کار و اشتغال فرمانداری جم تعداد ۳۶۰ نفر بیکاران جمی در دو سال اخیر در صنایع نفت و گاز استخدام شدهاند.
وی تاکید کرد: اجازه نمیدهیم حق جوانان جم در شهرکها و شرکتها ضایع شود؛ اولویت اشتغال با نیروهای بومی است و قطعا اجازه تضعیف جایگاه اداره کار را نخواهیم داد و هر زمان لازم باشد قاطعانه اقدام خواهم کرد.
