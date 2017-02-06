۱.۲میلیون نفر وارد بازار کار شدند/ دولت مشکلات کشور را می داند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه دوشنبه در جمع مردم گرمسار به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن اشاره به عملکرد کابینه یازدهم در سالجاری، ابراز داشت: رسیدگی به وضع اقتصادی، معیشت مردم و افزایش اشتغال سه رکن اصلی سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های مختلف بود که خوشبختانه باید گفت این رسالت ها به خوبی انجام شده اند.

وی افزود: امروز کمتر کسی است که به این واقعیت اذعان نکند که عملکرد دولت یازدهم دربسیاری از شاخص های اقتصادی مثبت بوده به طوری که پس از سالها کشور از واردات گندم با اتخاذ افزایش تولید این محصول، بی نیاز شده است لذا باید واقعیت ها را دید چرا که دولت مشکلات مردم را به خوبی می بیند و می داند.

عضو کابینه یازدهم همچنین خدمت رسانی به مردم را رسالت دیگر دولت دانست و گفت: همانطور که امام راحل(ره) فرمودند، مردم ولی نعمتان ما هستند لذا ارائه خدمات به مردم، هدف و رسالت دولت است چرا که اعتقاد دارد انقلاب اسلامی برپایه حمایت های همه جانبه مردم استوار است و استوار خواهد ماند.

واعظی بیان داشت: اینگونه نیست که کاری صورت نگرفته باشد، امروز نظام جمهوری اسلامی با تلاش شبانه روزی دولت و اطاعت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر رشد و بالندگی خود طی طریق می کند که شاهد دستاورد های خوبی برای نظام هستیم.

وی افزود: امروز دولت در راستای افزایش رضایتمندی مردم اقدامات خوبی را در دستور کار دارد و اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم و وضعیت زندگی و سطح معیشت مردم را با سال های ۵۷ و ۵۸ مقایسه کنیم به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بهتر خواهیم رسید، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دشمنانی که نمی خواستند پیروزی انقلاب مردم به کامشان شیرین بماند و به دنیا و کشورهای منطقه صادر نشود، با تحمیل جنگ و تحریم های ۳۸ ساله هرگونه توطئه ای را بر سر این ملت انقلابی آوار کردند اما امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر ملت غیور ایران اسلامی هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت را یکی دیگر از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: امنیت در این مقطع زمانی که در منطقه شاهد جنگ های خانمان سوز هستیم، مثال زدنی است و با نگاهی به کشور های منطقه می توانیم قدر این امنیت را دریابیم.

واعظی با بیان اینکه امنیت پایدار امروز ایران اسلامی مرهون حمایت های رهبر معظم انقلاب از پاسداران ولایت مدار و تلاش دولت است، ابراز داشت: آنانی که امروز در عرصه بین الملل فکر می کنند مشکلات منطقه را می توان بدون ایران رفع کرد در اشتباه هستند، امروز برطرف کردن مشکلات منطقه بدون حضور ایران در مذاکرات و در صحنه های حساس کاربردی نیست چرا ایران اسلامی مقتدرانه در منطقه نقش آفرینی می کند.

وی افزود: یکی از ستون های نظام مقدس جمهوری اسلامی شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند که امروز با صلابت و به خوبی از میراث انقلاب اسلامی دفاع و حفاظت می کنند و راه حق و حقیقت امام راحل(ره) را به خوبی طی می کنند لذا آرزومندیم که این پرچم پرافتخار با دستان مبارک ایشان به دست صاحب اصلی آن امام عصر(عج) برسد.