۲۰۰چمن مصنوعی در ۲۰۰ نقطه محروم کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر شامگاه دوشنبه در نشست با هیأت های ورزشی و سازمان های مردم نهاد کهگیلویه و بویراحمد افزود: با همکاری دستگاه های اجرایی و وزارت ورزش و جوانان ۲۰۰ چمن مینی فوتبال با امکانات جانبی در نقاط مختلف محروم استان ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: در سفر به استان یک تصویر جامع از وضعیت استان در بخش های مختلف زیربنایی، رفاهی، ورزش و جوانان و ... به دست آمد و با مشکلات استان بیشتر آشنا شدیم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: امید است با طرح این مشکلات در جلسات مختلف دولت با بهره مندی استان از ردیف های بودجه ای و منابع مختلف پیگیری و اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شود.

سلطانی فر با اشاره به پتانسل ها و ظرفیت های مادی و معنوی فراوان استان اظهار کرد: این استان به واسطه این توانمندی ها نه مظلوم است و نه محروم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: منابع نفت وگاز، پتانسیل های بالای گردشگری و تفریحی، منابع متعدد و مردم دلاور، توانمند و... نشان از ظرفیت های بالای این استان دارد.

سلطانی فر بیان کرد: امید است وحدت و هماهنگی در استان در کنار ظرفیت ها وپتانسیل های آن فرایند توسعه استان را بهتر از قبل امکان پذیر سازد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: دولت جوانان را به عنوان موتور محرکه توسعه کشور و یک ظرفیت و پتانسیل طلایی در توسعه ورشد آن می داند.



سلطانی فر با بیان اینکه حدود ۲۳ میلون نفر از جمعیت کشور را جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال تسکیل می دهند عنوان کرد: با وجود مشکلات متعدد، دولت در سه ساله گذشته در بخش های مختلف اشتغال، ازدواج، مسکن، تحصیل و پر کردن اوقات فراغت دستاورد های زیادی داشته است.